Понедельник, 25 Февраля 2019 16:01

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) стал генеральным спонсором бизнес-форума “Мой шаг во благо Лорийской области”, который состоялся 23 февраля в Ванадзоре. Инициатором форума являлись Министерство территориального управления и развития РА, и областной центр Лорийской области.

На форуме собрались крупнейшие бизнесмены и инвесторы из Армении и других стран мира. Страны-участницы - РФ, Украина, Италия, США, Австралия, Иран, Литва, на форуме обсудили возможные варианты инвестиций для развития Лорийской области.

Бизнес-форум начался с открытия Экспо-выставки производителей Лорийской области, где Банк ВТБ (Армения), как генеральный спонсор, также представил свои продукты и услуги отдельным павильоном. Гости и участники экспо-выставки, рассмотрев все продукты, предлагаемые различными компаниями, последовали на форум, где были подняты наиболее актуальные и важные вопросы, касающиеся инвестиций Лорийской области.

С приветственным словом на форуме выступил Генеральный директор – Председатель директората Банка ВТБ (Армения) Иван Телегин: “Банк ВТБ (Армения) можно по праву назвать “народным банком”: в Армении мы представлены 70-ью филиалами, 5 из которых – здесь, в Лорийской области, и 6-ой мы планируем открыть в ближайшее время. Мы хотим пожелать, чтобы данный форум в будущем послужил мощным экономическим импульсом для развития новых бизнесов, новых экономических программ, создания новых рабочих мест.”