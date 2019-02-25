Понедельник, 25 Февраля 2019 15:55

АрмИнфо.Конверс Банк принял участие в форуме и выставке-экспозиции “Мой шаг во имя Лорийской области”, представив кредит “Бридж”, экспортные и предэкспортные кредиты, продукт Converse trade, а также субсидируемые государством сельскохозяйственные кредиты.

В рамках кредита “Бридж” осуществляется кредитование в драмах, долларах США и евро, со сроком погашения до 12 месяцев, с годовой процентной ставкой от 10 процентов в отношении кредитов в драмах РА и от 6,5 и 5 процентов для кредитов в долларах США и Евро, соответственно.

Экспортное и предэкспортное кредитование осуществляется сроком до 12 месяцев, с годовой процентной ставкой от 4 процентов в отношении кредитов в евро и от 6 процентов для кредитов в долларах США.

“В настоящее время Конверс Банк осуществляет кредитование как за счет собственных ресурсов, так и в рамках 5-и кредитных программ, субсидируемых государством, предоставляя клиентам возможность получить кредиты на пополнение основных и оборотных средств, в драмах РА, на сумму до 10 млн. драмов, со сроком погашения до 7 лет, с годовой процентной ставкой от 2 процентов”, - отметили в Конверс Банке.

Полученные средства могут использоваться для закладки интенсивных плодовых садов, культивируемых с помощью современных технологий, для выполнения программ, направленных на развитие агропромышленного сектора в общинах, финансового лизинга агропромышленного оборудования и приобретения сельскохозяйственного сырья.