Понедельник, 25 Февраля 2019 15:54

АрмИнфо.В Следственном комитете Армении выясняют обстоятельства ДТП, унесшего жизнь военнослужащего контрактной службы ВС Армении Армена Григоряна. Об этом сообщили АрмИнфо в пресс-службе СК РА.

В ведомстве напомнили, что 24 февраля в 14:30 из водохранилища "Тавуш" близ дороги Берд-Айгепар был извлечен автомобиль ВАЗ-2107", за рулем которого находился военнослужащий-контрактник N-ой воинской части Минобороны РА Армен Григорян. Жизнь контрактника спасти не удалось. Григорян находился не при исполнении. "В шестом гарнизонном следственном отделе СК РА предпринимаются все необходимые меры для всестороннего, объективного и полного расследования инцидента", - сообщили в СК.

По муссируемртй в СМИ информации, автомобиль выехал с проезжей части, врезался в железобетонные ограждения и упал в водохранилище около 14:00 часов по местному времени.