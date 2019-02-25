Понедельник, 25 Февраля 2019 15:04

АрмИнфо. Редактор информагентства Turan Шахин Гаджиев, который недавно вернулся из Армении, подвел итоги своего визита на армянскую землю, высказав в интервью BBC News Azerbaycanca свои предположения о настрое армянского населения касательного нагорно-карабахского урегулирования.

Так, Гаджиев считает, что население Армении в карабахском вопросе придерживается позиции государства и не намерено идти на какие-либо уступки.