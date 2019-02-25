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АрмИнфо. Редактор информагентства Turan Шахин Гаджиев, который недавно вернулся из Армении, подвел итоги своего визита на армянскую землю, высказав в интервью BBC News Azerbaycanca свои предположения о настрое армянского населения касательного нагорно-карабахского урегулирования.
Так, Гаджиев считает, что население Армении в карабахском вопросе придерживается позиции государства и не намерено идти на какие-либо уступки.
|Экс-министр обороны Арцаха обвиняет власти НКР в противозаконных действиях: Власти эти обвинения опровергают
|Представитель президента Азербайджана обвинил Армению в эксплуатации азербайджанских природных ресурсов
|Состоялся телефонный разговор между президентом России и премьер-министром Армении
|Баку анонсировал подготовку встреч Алиев-Пашинян и Мамедъяров-Мнацаканян
|Премьер-министр Армении провел телефонный разговор с президентом Турменистана
|Омбудсмен Арцаха выступил с заявлением в связи с 31-й годовщиной Сумгаитских погромов
|Напротив здания правительства Армении мужчина попытался совершить акт самосожжения
|Туркменистан и Афганистан согласовали подходы к активизации сотрудничества
|Банк ВТБ (Армения) генеральный спонсор бизнес-форума “Мой шаг во благо Лорийской области”
|На выставке в Лори Конверс Банк выступил с интересными предложениями
|В Следственном комитете Армении выясняют обстоятельства ДТП, унесшего жизнь военнослужащего-контрактника
|Посол Армении и министр связи и информационных технологий ИРИ обсудили вопросы повестки визита Пашиняна в Тегеран
|Ашот Овакимян вручил верительные грамоты Милошу Земану
|Редактор Turan: Население Армении в карабахском вопросе придерживается позиции государства и не намерено идти на какие-либо уступки
|Взгляд из Москвы: Мы в очередной раз убедились в способности Армении помогать людям, нуждающимся в этой помощи
|Евгений Сатановский: Повторно накалять "замороженный" Карабах не советую никому, в том числе Баку
|Левон Тер-Петросян: Старые власти намерены поднять волну недовольства и, свергнув правительство, восстановить криминальный режим, в результате чего падут и Карабах, и Армения
|Новый посол США уже на этой неделе приступит к выполнению своей миссии в Армении
|Пашинян: Наша основная миссия - не дать гражданам разочароваться и внушить веру в собственные силы
|В Ереване пройдет 13-ый фестиваль японских фильмов
|Жирайр Сефилян: Чаша терпения переполнилась
|В административном округе Эребуни произошла очередная перестрелка - три человека госпитализированы
|В Молдове прошли парламентские выборы: первые данные и оценки армянских наблюдателей
|Варденяцский перевал и автодорога Сотк-Карвачар открыты для легковых автомобилей, а для грузовиков - труднопроходимы
|За неделю на территории республики зарегистрировано 450 случаев, из которых 275 - чрезвычайные
|В здании правительственного дома № 1 произошел пожар
|В российских городах прошли митинги памяти Бориса Немцова
|Папа римский требует от церкви бескомпромиссной борьбы с сексуальным насилием
|Георгий Данелия госпитализирован и введен в состояние искусственной комы
|Гуайдо просит мировое сообщество вмешаться в кризис в Венесуэле
|Лавров: Россия не позволит США разговаривать с собой как с учеником
|В Ереване состоялся грандиозный концерт памяти великого композитора Арно Бабаджаняна
|Армия обороны НКР: В период с 17 по 23 февраля ВС Азербайджана около 150 раз нарушили режим прекращения огня
|Премьер-министр Армении в Ванадзоре ознакомился с процессом строительства школы
|Родственники жертв событий 1 марта 2008 года призывают всех граждан Армении принять участие в шествии, которое намерен провести премьер-министр
|Никол Пашинян: Экономическая революция является одной из наших первоочередных задач
|Генерал-майор Армен Абрамян назначен заместителем начальника Службы национальной безопасности Арцах
|Сергей Копыркин: Союзничество России и Армении - гарантия безопасности как для двух стран, так и гарантия безопасности в регионе
|В Армении внедрена новая система защиты прав авиапассажиров
|25 февраля температура воздуха в Армении понизится на 4-5 градусов
|Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 25-го февраля
|МАГАТЭ подтвердило выполнение Ираном условий ядерной сделки
|Заместитель военного комиссара Гегаркуникской области задержан за взятку
|Пашинян провел встречу с Католикосом Всех Армян и Католикосом Великого Дома Киликийского
|ОБСЕ планирует реализовать в регионах Армении программу поддержки женщин находящихся в уязвимом положении
|Официальный представитель МИД России резко одернула азербайджанского журналиста
|Пашинян: Геополитическая и военно-политическая ситуации в регионе не дают возможности жить по логике <лишь бы прожить>
|Скончался французский альпинист, попавший под лавину в Котайкской области
|Акоп Аршакян: Сфера транспорта перейдет в ведение министерства территориального управления Армении
|УИУ: Состояние здоровья объявивших голодовку заключенных Армена Тер- Саакяна и Арама Хачикяна удовлетворительное
|Артак Зейналян: Мы выступили с законодательной инициативой, чтобы освобожденный из пенитенциарного учреждения человек, два месяца получал пособие
|В Армении число попыток самоубийства за текущий год увеличилось на 20%
|Артак Зейналян: К сожалению, у нас в УИУ периодические происходят самоубийства
|Министр юстиции Армении анонсировал строительство новых пенитенциарных учреждений
|Новоназначенный посол США в Армении Линн Трейси принесла присягу
|Министр юстиции: Власти Армении не оказывают какого-либо давления на ЕСПЧ
|Бывший американский посредник Минской группы ОБСЕ видит динамику в переговорах по Карабаху
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