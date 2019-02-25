Понедельник, 25 Февраля 2019 13:19

АрмИнфо.Первый президент Армении Левон Тер- Петросян, глава партии "Армянский национальный конгресс" в своем интервью изданию ilur.am рассказал о своих взаимоотношениях с премьер-министром Армении Николом Пашинян.

В частности, Тер-Петросян заявил: "Считается, что Никол Пашинян является моим "политическим и духовным сыном", а я его “крестным отцом”. Это полная чепуха, начиная с 90-ых годов до середины 2000-ых Пашинян, как журналист неоднократно критиковал меня", - заявил Тер-Петросян. Первый президент заметил, что в ходе президентских выборов 2008 года Пашинян принимал активное участие в работе его предвыборного штаба и активно участвовал в его работе. «Он также был одним из агитаторов блока АНК на парламентских выборах в 2012 году. В 2014 Пашинян разорвал свои отношения с Конгрессом и вновь стал меня критиковать» - отметил первый президент.

Тер-Петросян также опроверг утверждение о том, что Пашинян периодически созванивается с ним и просит у него советов. Первый президент Армении заявил, что с 2012 года он лишь дважды виделся с Пашиняном.

Тер-Петросян опроверг и ту информацию, что Пашинян якобы "унаследовал" его политическую программу по урегулированию карабахского конфликта - "территории в обмен на мир". По словам экс-президента, он сам никогда не был приверженцем этой концепции, а позиция Пашиняна по карабахскому вопросу совершенно иная и давно всем известна. "Премьер-министр лишь говорил, что отказывается вести переговоры от имени Карабаха, и считает необходимым вернуть Арцах за стол переговоров ", - подчеркнул Тер-Петросян.

По его словам, заявления АНК о необходимости перехода к полупрезидентской системе не связаны с желанием продлить власть Никола Пашиняна. АНК всегда выступал за полупрезидентскую систему, считая ее наиболее эффективной для Армении.

И наконец, Тер-Петросян опроверг и слухи о тесном сотрудничестве Пашиняна с АНК, что якобы проявляется в назначениях представителей партии на должности в новом правительстве. Речь идет о пресс-секретаре премьера Владимире Карапетяне. "Все дело в том, что Карапетян принял решение приостановить свою деятельность в АНК. Таким образом, все слухи о том, что существует тесное сотрудничество между АНК и партией "Гражданский договор" не соответствуют действительности. «Армянский национальный конгресс никак не содействовал победе Пашиняна, и мы не рассчитываем на "свою долю" от его победы. Но при этом мы не раз заявляли, что готовы содействовать усилиям новых властей в осуществлении реформ, направленных на процветание и развитие нашей страны», - подчеркнул Тер-Петросян.

«Очевидно, что распространение вышеупомянутых и других подобных нелепостей и лжи осуществляется со стороны огромного финансово обеспеченного медиа-ресурсного центра, основанного на деньгах, украденных у народа. Данный центр преследует цель любой ценой спасти от правосудия людей, виновных в событиях 1 марта, используя неизбежные ошибки и упущения действующего правительства. Эти силы намерены поднять волну недовольства и свергнуть правительство, восстановив криминальный режим посредством постоянных потрясений, в результате которых падут и Карабах, и Армения. Это не что иное, как предательство. Побежденный режим фактически объявил войну армянскому народу и его избранной власти. Поэтому долг народа состоит в том, что бы преодолеть этот вызов и дать решительный отпор антиправительственным силам>, - заключил Левон Тер-Петросян.