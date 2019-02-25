Понедельник, 25 Февраля 2019 13:04

АрмИнфо. Новоназначенный посол США в Армении Линн Трейси уже на этой неделе прибудет в Ереван. Об этом сообщается на официальной странице посольства США в РА в Facebook.

Отметим, что Трейси на прошлой неделе принесла присягу служить в Армении в качестве Чрезвычайного и Полномоченного посла США.

Напомним, что 3 января текущего года Сенат США утвердил кандидатуру Линн Трэйси (Lynne M. Tracy) на посту Чрезвычайного и полномочного посла США в Армении. Ее кандидатуру ранее предложил президент США Дональд Трамп. "Я поддерживаю эту кандидатуру, однако рассчитываю на тесную работу с г-жой Трэйси вокруг вопроса того, как будет поощряться справедливое признание Геноцида армян", - отметил тогда сенатор Менендес. Ранее на слушаниях в Комитете Сената США по международным отношениям Линн Трэйси заявила, что основная цель политики США в Армении - укрепить независимую государственность республики.

Линн Трейси - специалист по России и странам бывшего СССР. Она профессиональный дипломат, до своего назначения в Армению занимала пост старшего советника по делам России в госдепартаменте. До этого работала заместителем посла США в Москве, Ашхабаде и Астане, первым заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии. Также она служила в консульстве США в Пешаваре в Пакистане. Удостоена награды "За героизм" от госсекретаря. Владеет русским языком.