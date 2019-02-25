Понедельник, 25 Февраля 2019 13:02

АрмИнфо. До создания партии <Гражданский договор> все политические процессы строились вокруг одного лидера, а народ ожидал его мудрых решений. Об этом на 4-ом конгрессе ГД заявил его лидер, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, преобразование личности является важнейшим средством общественного преобразования. Именно эта идеология, по мнению Пашиняна, в апреле-мае 2018 года привела к победе, и должна считаться властвующей в стране идеологией, поскольку удостоилась поддержки общества.

Он напомнил, что в самом начале борьбы в армянском обществе были сомнения, многие считали это движение очередным проектом властей. Пашинян вспомнил и о подозрениях, возникших внутри партии, обвинениях со-партийцев. <И все это время нашими спутниками были обвинения, подозрения>, - констатировал премьер.

Тем не менее, подчеркнул он, ГД ни на шаг не отклонился от своей позиции, и, несмотря на то, что начали революцию <в условиях

исторического минимума партии>, ее завершили люди, которые поверили в провозглашенные принципы. <И сегодня 70% программы <Гражданского договора> уже выполнено , и мы должны думать о следующем шаге>,- заверил Пашинян.

Далее он призвал помочь <сидящему дома бедному и потерявшему надежду гражданину преодолеть чувство безнадежности>. Он заявил, что гражданам необходимо внушить доверие, чтобы они самостоятельно решались на изменение собственной жизни.

<Мы должны быть преисполнены решимости на этом пути>, - призвал Пашинян, добавив, что экономическая революция продолжается, несмотря на критику. <Мы выполнили наши обещания - совершали политическую революцию, подвергаясь нападкам на протяжении 5 лет, теперь настал черед экономической революции>, - заявил он, подчеркнув, что гражданин, совершивший политическую революцию, совершит также экономическую.

По его словам, к власти пришли рядовые граждане Армении. <Мы должны считать всех, кто не осознает этот факт, контрреволюционерами. Каждый, кто пытается внушить гражданину Армении, что он ничто, сам является никем, мы должны уничтожить их в их олигархических гнездах>,

- пригрозил Пашинян, подчеркнув, что необходимо понять, где начинается неоправданная роскошь, а где государственные тонкости церемониального значения. <Это весьма важная граница>, - заметил премьер, подчеркнув, что важнейшей миссией их команды является не дать гражданам разочароваться и внушить доверие к собственным силам.