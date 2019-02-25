Понедельник, 25 Февраля 2019 12:17

АрмИнфо.В Ереване пройдет 13-ый фестиваль японских фильмов.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе посольства Японии в РА, фестиваль пройдет в Ереване с 1 по 7 марта.

В рамках фестиваля в Ереване. Эчмиадзине, Гюмри, Ванадзоре и Степанаване будет показано 5 фильмов, которые удостоились высоких оценок как со стороны кинокритиков, так и киноманов.