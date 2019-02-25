Понедельник, 25 Февраля 2019 12:14

АрмИнфо.Чаша терпения переполнилась, написал на своей странице в Facebook соучредитель партии "Сасна Црер" Жирайр Сефилян.

Он, в частности, отметил: "Члены группы "Сасна Црер" Армен Билян и Смбат Барсегян, спустя 10 месяцев после революции все еще находятся под арестом. Они одни из предвестников революции, они восстали против прошлого захватившего власть геноцидного режима. Меж тем, их продолжают судить по законам старого режима, и им выдвинуты ложные обвинения прокуроров и следователей, назначенных прежним режимом.

Как минимум сомнительно, что люди, пришедшие к власти после революции, которые должны быть заинтересованы в раскрытии дела о событиях 1 марта 2008 года, всеми своими действиями, в том числе, своим, напоминающим ловушку, актом об амнистии, упорно отрицают право на восстание против прошлого режима. А тех, кто участвовал в данном процессе, они отдают на суд судей, которые были слугами прошлого режима”, - подчеркнул Сефилян.

Он также заявил, что, учитывая тат факт, что даже в деле по событиям 1 марта наличествуют ложные сведения, следует отпустить Армена Биляна и Смбата Барсегяна, после чего вновь расследовать их дело, в котором, в ходе следствия были осуществлены фальсификации. Сефилян также подчеркнул, что чаша его терпения переполнилась, и если власти не освободят Биляна и Барсегяна, то этого потребует сознательная часть общества Армении.

Отметим, что в июле 2016 года вооруженные представители группы "Сасна Црер" штурмом захватили полк патрульно-постовой службы Полиции в Ереване. При осуществлении захвата в течение нескольких дней погибли трое полицейских. После того, как премьер-министром страны стал Никол Пашинян, многие члены группы вышли на свободу, однако судебное разбирательство по ряду уголовных дел продолжается. Двое членов группы Армен Билян и Смбат Барсегян, которые обвиняются в убийстве, находятся под арестом. Начальник полиции Армении Валерий Осипян, отмечал, что он против амнистии членов повстанческой группы.