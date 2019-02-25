Понедельник, 25 Февраля 2019 12:13

АрмИнфо.В административном округе Эребуни произошла очередная перестрелка - три человека с огнестрельными ранениями доставлены в больницу.

Как сообщает полиция РА, 24 февраля около 21:45 часов по местному времени в отдел полиции Эребуни поступило сообщение, о том, что бригада скорой помощи с ул. Айвазовского с огнестрельным ранением в области головы госпитализировала 27-летнего молодого человека. "В тот же день из больницы поступило сообщение, что к ним за помощью обратился 26-летний мужчина с огнестрельным ранением в области головы. Последний в больнице сообщил, что ранение получил на ул. Айвазовского. В 22:15 из больницы поступил еще один сигнал о том, что к ним за медпомощью обратился 29-летний мужчина, у которого огнестрельное ранение правой ноги. Пострадавший в больнице сообщил, что он во время вождения автомобиля в административном округе Эребуни, почувствовал сильную боль в ноге и услышал сильный шум", - сообщили в полиции РА.

В ведомстве проинформировали, что в тот же день, в пункте технического обслуживания машин на ул. Багратуняц был обнаружен автомобиль "Ленд Ровер" со следами крови и пулевых отверстий, на перекрестке ул. Арцаха и Эребуни также был обнаружен автомобиль марки "Тойота" со следами крови и пулевых отверстий, а по адресу ул. Арцаха 4 переулок 10/1 были найдены гильзы различного калибра.

В полиции также проинформировали, что выяснили личности лиц, поступивших в больницу, а благодаря оперативным мероприятиям был выяснен круг лиц вовлеченных в инцидент, однако, исходя из интересов следствия, некоторые детали будут представлены позже. По факту возбуждено уголовное дело, назначены судмедэкспертизы, также предпринимают меры для выяснения всех обстоятельств инцидента. Ведется следствие.