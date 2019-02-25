Понедельник, 25 Февраля 2019 12:12

АрмИнфо.В Молдове 24 февраля прошли парламентские выборы, за которыми наблюдали и представители Армении в составе МПА СНГ.

В группе международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи государств- участников СНГ были представлены 35 наблюдателей из 7 государств-участников МПА СНГ (РФ, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, и Таджикистан, Азербайджан, Армения). Их работу координирует Бектас Бекназаров, заместитель председателя Сената Парламента Казахстана.

Так, член группы международных наблюдателей от МПА СНГ, секретарь Счетной комиссии Национального Собрания Армении Арпине Давоян в беседе с журналистами констатировала, что серьезных нарушений они не выявили. "В основном никаких нарушений нами выявлено не было. Некоторые вещи нам показались немного странными. Так, на наш взгляд, избирательные кабинки были расположены очень близко друг к другу: Нет пандусов, что усложняет доступ на участки маломобильных граждан", - сказала она, при этом добавив, что за ходом выборов наблюдают большое число международных наблюдателей, присутствие которых помогает провести прозрачные выборы.

Парламентские выборы в Молдове впервые в истории страны проводились по смешанной избирательной системе - 51 депутат по округам, а 50 - по партийным спискам в национальном округе. Одновременно с парламентскими выборами прошел консультативный референдум. Избирательный порог для прохода в парламент составляет 6% для партии и социально-политических организаций и 8% для избирательных блоков. Минимальный порог явки на выборы отменен. Согласно Избирательному кодексу, в одномандатных округах победит тот кандидат, который наберет большее число голосов. Если несколько кандидатов наберут одинаковое количество голосов, окружной избирательный совет проведет жеребьевку.

По данным результатов первых подсчетов, на парламентских выборах в Молдове лидируют правящая Демпартия и пропрезидентская Партия

социалистов. Согласно первым результатам, после обработки 11% протоколов выборов они набирают примерно по 30% голосов избирателей. Далее следует правый проевропейский Блок ACUM, который набирает около 20% голосов избирателей. В парламент также проходит партия Илана Шора, осужденного первой инстанцией за причастность к краже миллиарда долларов из банковской системы. Она набирает около 10% голосов избирателей. Остальные партии не преодолевают шестипроцентный барьер для прохождения в парламент. Ближе других партий к этой черте находится Партия коммунистов экс- президента Молдовы Владимира Воронина, которая набирает более 4% голосов избирателей.

По предварительным данным ЦИК, в выборах приняло участие менее 1,45 млн. избирателей, что составляет 49,18% избирателей. Окончательные результаты выборов будут представлены 3 марта.