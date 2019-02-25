Понедельник, 25 Февраля 2019 11:54

АрмИнфо. Министерство ЧС РА сообщает, что 25-го февраля по положению на 10:00 часов в Армении есть труднопроходимые автодороги. Согласно источнику, Варденяцский перевал и автодорога Сотк-Карвачар открыты для легковых автомобилей, а для грузовиков-труднопроходимы.

На автодорогах региона Апаран Арагацотнского марза местами наблюдается гололедица. Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда- Ларс открыта для всех видов автомобилей. По данным Центра управления кризисными ситуациями МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России есть скопившееся автомобили.