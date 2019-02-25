Понедельник, 25 Февраля 2019 11:53

АрмИнфо. За период с 18 по 24 февраля Национальным центром кризисного управления МЧС Армении на территории республики зарегистрировано 450 случаев, из которых 275 - чрезвычайные.

Как передает пресс-служба МЧС РА, за указанный период было зафиксировано 123 вызова, носящих бытовой характер, 198 - пожары, 53

- дорожно- транспортные происшествия, в результате которых 8 человек погибли и 71 пострадали. Кроме того, в результате оперативных спасательных операций были спасены 6 граждан. В связи с погодными условиями было отмечено 29 случаев блокирования транспортных средств, 120 гражданам была оказана необходимая помощь, а транспортные средства перенесены в безопасные места.

За указанный период было также зафиксировано 5 случаев отравлений, в результате которых пострадали 10 граждан.