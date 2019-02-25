Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МЧС РА, 25 февраля в 09:03 часов по местному времени поступил сигнал о том, что в здании правительственного доме № 1 вспыхнул пожар второй степени сложности. "На место пожара выехали шесть боевых расчетов МЧС, а также группа быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации. Пожар был потушен в 09:20 часов. Сгорело офисное имущество и 1 кв. м. линий передач. В результате пожара никто не пострадал", - сообщили в пресс-службе МЧС РА.

© 1991-2017 Любое использование материалов АрмИнфо допускается не иначе как с письменного разрешения их правообладателя — ООО "Адженси оф рейтинг маркетинг информейшн".

Под использованием понимается любое полное или частичное воспроизведение, распространение, доведение до всеобщего сведения, в том числе и вовлечение Материалов в мониторинг СМИ и любые другие способы использования, независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели.

Использование Материалов сайтов www.arminfo.am, www.arminfo.info, www.finport.am и www.finport.info с нарушением этих условий означает, что материалы используются неправомерно, что является нарушением прав Правообладателя и влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством РА.