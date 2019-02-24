Воскресенье, 24 Февраля 2019 23:55

АрмИнфо.В Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Ярославле, Ульяновске и нескольких других городах России в четвертый раз прошли марши памяти Бориса Немцова, в них приняли участие тысячи человек.

данным московской полиции, участников было 6 тысяч.Марш Немцова в последние годы становится ежегодной акцией для выражения своей позиции на разные темы. В толпе были и баннеры в поддержку политзаключенных, и плакаты против мэра Собянина. Один из участников с флагом Евросоюза выступал за европейский путь развития для России.

На марш, кроме традиционных для этой акции либеральных активистов, пришли либертарианцы, националисты и движение "Декоммунизация" Дмитрия Энтео. По словам координатора "Правого блока" Ильи Сотникова, "Немцов был за объединение всех оппозиционных сил, а мы тоже, как и все здравомыслящие люди, против политических репрессий".Некоторые участники объясняли, что пришли на марш, просто чтобы "оказаться среди своих". Это первая большая согласованная акция протеста в Москве за год.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве, в паре сотен метров от Кремля. Ему несколько раз выстрелили в спину из пистолета.

По подозрению в совершении преступления несколько дней спустя задержали пятерых уроженцев Чечни. Позже все они были признаны виновными и приговорены к заключению сроком от 11 до 20 лет.

Заур Дадаев, как сочли присяжные, непосредственно стрелял в политика, а помогали ему выследить Немцова и скрыться с места преступления Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Шестым участником преступной группы был Беслан Шаванов, погибший при попытке его задержания 7 марта 2015 года.

По официальной версии, Немцова убили на почве религиозной ненависти. Следствие считает организатором и заказчиком преступления офицера батальона "Север" Руслана Мухудинова, он объявлен в международный розыск.

Родственники Немцова считают, что Мухудинов, фактически работавший водителем у Руслана Геремеева - замкомандира батальона "Север" и родственника депутата Госдумы Адама Делимханова, - не мог организовать такое преступление.

Они требуют проверить на причастность к убийству самого Геремеева, но допросить его следствию не удалось и в материалах дела он не фигурирует.