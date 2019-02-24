Воскресенье, 24 Февраля 2019 23:29

АрмИнфо - DW. В последний день кризисной конференции, посвященной проблеме сексуальных надругательств в церкви, понтифик Франциск заверил, что отныне ни одно преступление не останется безнаказанным.

Папа римский Франциск призвал римско-католическую церковь бескомпромиссно бороться с сексуальными надругательствами , совершаемыми священнослужителями. В воскресенье, 24 февраля, перед завершением кризисной встречи председателей национальных епископских конференций, посвященной проблеме сексуального насилия священников, понтифик заявил, что "отныне ни одно из преступлений не останется скрытым от глаз, как это было в прошлом". Утаивание зла, по словам Франциска, способствует его распространению и выводит скандал на новый уровень. Папа обратился к епископам, церковному руководству и высшим чинам Ватикана с требованием разработать новые меры по предотвращению насилия на всех уровнях церкви.

Папа римский вновь заявил, что "церковь приложит все усилия, чтобы привлечь к ответственности любого злоумышленника". Церковь нуждается в "изменении менталитета", считает Франциск: на первом месте должны быть интересы пострадавших, а не церковных структур. А при обучении священников необходимо заботиться о том, чтобы людям с неподходящими для этой миссии личностными качествами путь в духовные пастыри был закрыт.

В своей речи Франциск упомянул случаи сексуального насилия в семьях, спортивных клубах, в интернете и проблему секс-туризма. "Распространение этого зла во всем мире подтверждает, что оно является серьезной проблемой для нашего общества, но не уменьшает гнусность подобных деяний внутри церкви", - подчеркнул папа римский. Случаи сексуального насилия внутри церкви "еще более серьезны и скандальны, поскольку эти преступления противоречат моральному и этическому авторитету религиозной институции".

Четырехдневная кризисная встреча председателей национальных епископских конференций, посвященная проблеме сексуального насилия священников, проходила с 21 по 24 февраля в Ватикане. Папа римский Франциск созвал на конгресс 114 глав конференций, в целом же в Ватикан прибыли около 190 представителей римско-католической церкви со всего мира.