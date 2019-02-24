Воскресенье, 24 Февраля 2019 21:14

АрмИнфо - ТАСС. Россия открыта для конструктивного диалога с США, но разговаривать с собой как с учеником, не позволит. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая и китайскому телеканалу Phoenix.

"Они [сторонники жесткой линии в отношениях с Москвой в Вашингтоне] хотят только ухудшения, - отметил он. - Недавно в очередной раз они ввели какие-то "санкции". Или собираются вводить". Как отметил глава МИД России, он "уже перестал следить".

При этом, как отметил Лавров, санкции вводятся за одно и то же. "В частности - уже несколько раз - за то, что люди, живущие в Крыму, ужаснувшись той власти, которая пришла в Киеве благодаря поддержке самих США и Евросоюза", и тому, что эта власть давала обещание "искоренять русских в Крыму, проголосовали за воссоединение с Россией".

"Вот за это принимают какие-то санкции "в наказание и назидание", - продолжил министр. - Печально".

Лавров добавил, что Россия открыта для конструктивного диалога, о чем ранее говорил президент РФ Владимир Путин, в том числе и в послании Федеральному сoбранию 20 февраля 2019 года. Этот диалог должен основываться на равноправии, взаимной выгоде, а не проходить по принципу "учителя и ученика", отметил Лавров, заключив, что подобным образом нельзя разговаривать ни с одной страной, тем более с Россией.

Глава МИД РФ указал, что в вопросе отношений Москвы и Вашингтона мяч сейчас на стороне США. Лавров отметил, что не знает, "насколько этот мяч может лететь", насколько Вашингтон намерен его "перебрасывать" и "долетит ли" он. Россия открыта диалогу, обозначил министр, как только Соединенные Штаты будут готовы к равному разговору и решению вопросов на основе баланса интересов сторон, а не ультиматумов.

Роль политической ситуации в США в двусторонних отношениях

Глава МИД России отметил также, что внутриполитическая борьба в США, от которой "перья летят", мешает восстановлению отношений между Москвой и Вашингтоном.

"Да, в прошлом году в Хельсинки мы встречались с госсекретарем США Майклом Помпео. Потом пару раз говорили по телефону, - отметил он, добавив, что стороны достигли договоренностей об активизации работы в вопросе инвентаризации "всего состояния" отношений между Москвой и Вашингтоном.

Как указал Лавров, речь шла о том, чтобы разобраться с большим количеством "искусственных раздражителей", вплоть до ограничения работы дипмиссий, ареста дипсобственности - действия, которые предприняли США, отметил глава МИД РФ. Лавров добавил, что Россия "по законам дипломатии" была вынуждена ответить зеркально на подобные действия.

По словам российского министра, хотя представители двух стран встречались и во время этих контактов были зафиксированы все те проблемы, которые искусственно создаются американцами, однако позитивной реакции в вопросе развязывания данных "узлов" не было.

По словам Лаврова, позиция США сводится в тому, что Россия сама ухудшила отношения, из-за чего она якобы должна внести коррективы в свое поведение. Лавров добавил, что еще "может понять", когда такие заявления делают в Конгрессе в силу внутриполитической борьбы. Но в случае, отметил министр, когда эта же "фигура речи" превалирует и на закрытых консультациях, "не остается ничего", за исключением того, как сделать вывод об отсутствии у американской стороны намерения работать конструктивно.

Лавров предположил, что дипломаты, вероятно, видят происходящее между "большими людьми", в частности, то, как они "дерутся", а также "бьются", что только "перья летят", отметил Лавров. В виду этого дипломаты, по мнению главы МИД России, и считают благоприятным вести себя "потише", не проявляя никаких инициатив.

Глава МИД РФ назвал "печальным", что похожая участь постигла стратегическую стабильность, которая является, по словам Лаврова, самой главной сферой с точки зрения глобальной безопасности, не только РФ или Соединенных Штатов.