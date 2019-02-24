Воскресенье, 24 Февраля 2019 16:08

АрмИнфо.22 февраля в Академическом театре оперы и балета им. Ал.Спендиаряна состоялся грандиозный концерт, посвященный памяти великого армянского композитора Арно Бабаджаняна. Организатором концерта выступил Международный Фонд памяти Арно Бабаджаняна во главе с его руководителем – сыном великого маэстро Ара Бабаджаняном. Фонд периодически проводит концерты в столицах Армении и России, в других городах.

«Нынешний концерт под названием «Азг им парапанц» - не просто очередной концерт. Это очередная благотворительная акция международного фонда памяти Арно Бабаджаняна. На этот раз она направлена в поддержку фонда «Мой шаг», основательницей которого является супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян», - рассказал корреспонденту АрмИнфо член Международного Фонда памяти Арно Бабаджаняна, известный российско-армянский блогер и конферансье Роман Багдасарян, который вместе со своим другом и коллегой – популярным армянским телеведущим, конферансье и актером Кареном Кочаряном выступили ведущими этого культурного вечера. Роман Багдасарян напомнил, что еще 11 ноября прошлого года, когда в Москве состоялась презентация Фонда «Мой шаг», международный Фонд памяти Арно Бабаджаняна взял на себя организацию культурной программы вечера: «Один Фонд вновь протягивает руку помощи другому Фонду, тем самым даря людям незабываемый бабаджаняновский вечер. Весь сбор, вырученный от продажи билетов благотворительного концерта «Азг им парапанц» будет передан Фонду “Мой шаг” в помощь детям Армении».

Концерт прошел в очень теплой, замечательной атмосфере. В нем приняли участие певцы из США ,Германии, России, Армении и других стран. Среди них такие исполнители как Николай Рябуха, Арсен Степанян, Артур Агаджанов, Сона Рубенян, Каринэ Асирян, Вазген Габриелян, Сона Шахгельдян, Сильва Акопян, Гагик Езакян, Армен Авджан, Сюзанна Мелкумян и мн другие. На большую сцену вышли и удивили зрителей своими великолепными голосами маленькие исполнители бабаджаняновских шедевров Анжела Альбертян и Арпине Геворкян. Кстати 10-летняя Анжела Альбертян, ученица ереванской музыкальной школы им. Чухаджяна, поразила своим сильным, глубоким и «не-детским» голосом. И в этом году юная певица будет представлять Армению на ежегодном международном конкурсе-фестивале «Славянский базар -2019», который пройдет 8-18 июля в белорусском Витебске.

Выступление Анжелы Альбертян (с личных страничек слушателей.)

Хочется особо отметить тот факт, что впечатление от концерта было восхитительным – и организация самого концерта, профессионализм и юмор ведущих, сильные и красивые голоса певцов, открытие новых юных имен – и все это под высокопрофессиональным исполнением старейшего музыкального коллектива страны - Национального филармонического оркестра Армении под руководством заслуженного деятеля искусств Армении Эдуарда Топчяна.

Ноктюрн Арно Бабаджаняна (с личных страничек слушателей.)

Генеральными спонсорами вечера выступили компания "Альтернатив-тур", а также Шаген Петросян – глава Московского отделения Союза Армян России.

Хочется отметить, что лет 10 тому назад корреспонденту АрмИнфо довелось побывать на аналогичном концерте, также посвященном памяти Арно Бабаджаняна. Тогда большинство принимающих в нем участие «звезд» армянской эстрады произвели культурный шок на зрителя своим тотальным безголосием и читкой песен по бумажке без зазрения совести. Тогда спасли впечатление от концерта лишь пара-другая исполнителей и в их числе Карен Мовсесян – баритон, приглашенный из Новосибирского театра оперы и балета, кстати, окончивший Ереванскую Консерваторию, но, как и большинство наших талантов, не нашедший в свое время признания на родине. Голос Карена вызвал вздох облегчения, надежды, восторга, пронесшийся по залу. И впечатлила его тактичность во время завершающей песни, которую все певцы должны были спеть вместе. Карен скромно отвел микрофон за спину - мощь его голоса и без микрофона перекрывала «звезд» Армянской эстрады. К сожалению, Карен Мовсесян – один из лучших современных «бабаджаняновских» исполнителей – по ряду причин не сумел приехать на этот раз в Ереван из Новосибирска, хотя и был заранее анонсирован в программе.

На концерте присутствовал сын великого композитора Ара Бабаджанян с супругой Маей, а также первая леди Армении, глава Фонда «Мой шаг» Анна Акопян.