Суббота, 23 Февраля 2019 15:18

АрмИнфо. В период с 17 по 23 февраля вооруженные силы Азербайджана около 150 раз нарушали режим прекращения огня на арцахско - азербайджанской линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Арцаха.

Согласно источнику, за указанный период времени, в направлении армянских позиций было произведено более 1500 выстрелов из оружия различного калибра. Передовые подразделения АО НКР следуют режиму прекращения огня, сохраняют полный контроль над линией фронта и продолжают уверенно нести боевое дежурство.