Суббота, 23 Февраля 2019 15:17

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Ванадзоре ознакомился с процессом строительства школы № 7.

Согласно сообщению правительства РА, школа строится в рамках программы по повышению сейсмической безопасности. Проект реализуется правительством Армении при финансовом содействии Азиатского банка развития. Эта сейсмоустойчивая школа с современными подходами будет соответствовать всем международным стандартам, а в случае стихийных бедствий будет служить убежищем для местных жителей.

Премьер-министру сообщили, что строительные работы будут завершены в мае этого года. Учебное заведение будет оснащено современным оборудованием и техническими средствами. Никол Пашинян подчеркнул важность проведения строительных работ на качественном уровне, отметив, что они должны находиться под постоянным контролем.

Школа рассчитана на два параллельных потока - на 432 ученика. Премьер-министру сообщили, что двухэтажное здание общей площадью 3857 квадратных метров состоит из трех зданий, связанных сейсмическими сооружениями.

Проект повышения сейсмической безопасности реализуется на основе кредитного соглашения между правительством Армении и Азиатским банком развития. Общий бюджет проекта составляет $107 миллионов долларов, из которых кредит банка составляет $88,5 млн, а государственное софинансирование - $18,5 млн. Основным и ключевым показателем проекта является обеспечение безопасных условий обучения для не менее 18 900 школьников. В рамках программы повышения сейсмостойкости, финансируемой Азиатским банком развития, предусмотрено укрепить здания порядка 400 школ. На данном этапе отобрано 46 наиболее уязвимых образовательных учреждений. Проведенные международными экспертами исследования показали, что есть необходимость в сносе 6 школ в Ереване и строительстве на их месте новых, способных выдержать землетрясение силой до 9 баллов. В числе этих школ - Ереванская средняя школа N18, Ереванская старшая школа им. Гераци, ереванский образовательный комплекс им. Акопа Коджояна, ереванская школа N6, ереванская школа N116 и ереванская школа N95. Строительство 6 новых школ начнется уже в текущем году.