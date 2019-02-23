Суббота, 23 Февраля 2019 13:17

АрмИнфо. Идея премьер-министра Никол Пашиняна провести шествие 1 марта, дает нам, родственникам жертв 1 марта 2008 года, надежду на то, что 11 лет спустя после того дня, делаются реальные шаги для раскрытия этого преступления и привлечения виновных к ответственности. Об этом говорится в заявлении, распространенном родственниками жертв 1 марта 2008 года.

В заявлении, в частности, говорится: "Мы много лет ждали того дня, когда убийцы наших родственников предстанут перед судом и будут наказаны со всей строгостью закона. Новое правительство уже предприняло необходимые шаги, чтобы продемонстрировать свою волю к выполнению наших требований. Мы считаем, что шествие 1 марта, организованное на государственном уровне, является одним из шагов для раскрытия данного преступления. Мы призываем всех, принять участие в шествии 1 марта, в память о наших родственниках, которые отдали свою жизнь за свободу и демократию в Армении".

Отметим, что 21 февраля Никол Пашинян анонсировал, что 1 марта в 18:30 с площади Свободы в Ереване пройдет шествие, приуроченное к событиям 1 марта 2008 года.

Напомним, что 1 марта 2008 года полиция Армении, применила силу в отношении граждан, проводящих мирный митинг на площади Свободы в

Ереване в знак протеста против фальсификации президентских выборов. Митинги длились порядка 10 дней. В результате применения силы полицией погибло 10 человек. Имена убийц по сей день не раскрыты.