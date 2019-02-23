Суббота, 23 Февраля 2019 13:03

АрмИнфо. Один из главных вопросов, который сегодня висит в воздухе, заключается в том, возможна ли в Армении экономическая революция?. Об этом 23 февраля в Ванадзоре в ходе бизнес - форума "Мой шаг во имя Лорийской области" заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он отметил, что еще один вопрос заключается в том, может ли правительство и народ РА достичь результата, который принято считать экономическим чудом. "Ответ на этот вопрос очевиден: народ, который смог осуществить политическое чудо, способен и на экономическое чудо, и решение данного вопроса находится в пределах наших возможностей. Экономическая революция является одной из наших первоочередных задач, но мы должны понимать, какие параметры для нее необходимы. Это новые рабочие места, новый уровень доходов, новый уровень благосостояния. И кто все это создает? Кто является автором результата в экономике? Им является человек, и мы хотим поощрять, чтобы человек создавал то, что находится в пределах его возможностей", - подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр отметил, что люди также будут воодушевлены его словами. "К сожалению, в нашей действительности часто недооценивают ценность слова. Но мы будем действовать не только словами. Нашим следующим важным шагом является создание возможностей для реальной экономической деятельности путем реформ - искоренения монополии в экономике, коррупции и путем законодательных реформ", - отметил премьер.

Пашинян признал, что добиться всего этого достаточно сложно. "В конце концов, коррупционная система в экономике еще питает определенные надежды, чем система свободной конкуренции. Например, если доля бизнеса принадлежит высокопоставленному должностному лицу или данный бизнес находится под покровительством того или иного высокопоставленного должностного лица, ответственность здесь разделяется. И если общему бизнесу будет что-то угрожать, он может приказать налоговой не иметь с ними дело, и не платить налоги. Или, если появился неудобный противник, его можно вывести из строя. Новая ситуация отличается тем, что для всех людей условия для предпринимательства будут равными, и никто не может делить ответственность за свой бизнес с людьми находящимися у власти. Человек должен знать, что вся ответственность лежит на нем, что никакой государственный орган не станет искусственно чинить препятствия в развитии его бизнеса", - отметил Пашинян. По словам премьера, по итогам экономической революции ответственность могут нести только храбрые бизнесмены, которые уверены в своем творческом таланте, трудолюбии, честности и принципиальности и знают, что они победители. Девиз нашей экономической революции "Хватит сидеть дома, сейчас мы встанем и зашагаем", - заключил Пашинян.