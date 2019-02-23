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АрмИнфо. История российских вооруженных сил тесно и неразрывно связана с историей армянского народа. Об этом 23 февраля в ходе церемонии возложения цветов к Вечному огню перед монументом "Мать Армения" в День защитника Отечества заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.
Посол поздравил всех людей, которые служат, защищая Россию и Армению. Он отметил, что армяне также внесли свою лепту в становлении российский вооруженных сил. "В тех победах, в тех славных победах российского советского оружия была ознаменована вся история наших ВС. И сегодня союзничество Армении и России гарантия безопасности как для двух стран, так и гарантия безопасности в регионе", - подчеркнул Копыркин.
Посол России в Армении отметил, что в Гюмри расположена 102-ая российская база, и российские пограничники участвуют в охране армянской границы. "Безусловно, это очень значительный вклад России в обеспечение безопасности Республики Армения", - подчеркнул посол, заметив, что это отражение того боевого братства, тех братских отношений между народами, которыми характеризуется практически вся многовековая история данных взаимоотношений.
Отметим, что день армянской армии официально празднуется 28 января. Однако, День защитника Отечества в России отмечается 23 февраля. С 1922 года это был День Красной армии, с 1946 года - День Советской армии, в 2000-ых его переименовали в День защитника Отечества.
|Армия обороны НКР: В период с 17 по 23 февраля ВС Азербайджана около 150 раз нарушили режим прекращения огня
|Премьер-министр Армении в Ванадзоре ознакомился с процессом строительства школы № 7
|Родственники жертв событий 1 марта 2008 года призывают всех граждан Армении принять участие в шествии, которое намерен провести премьер-министр
|Никол Пашинян: Экономическая революция является одной из наших первоочередных задач
|Генерал-майор Армен Абрамян назначен заместителем начальника Службы национальной безопасности Арцах
|Сергей Копыркин: Союзничество России и Армении - гарантия безопасности как для двух стран, так и гарантия безопасности в регионе
|В Армении внедрена новая система защиты прав авиапассажиров
|25 февраля температура воздуха в Армении понизится на 4-5 градусов
|Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 25-го февраля
|МАГАТЭ подтвердило выполнение Ираном условий ядерной сделки
|Заместитель военного комиссара Гегаркуникской области задержан за взятку
|Пашинян провел встречу с Католикосом Всех Армян и Католикосом Великого Дома Киликийского
|ОБСЕ планирует реализовать в регионах Армении программу поддержки женщин находящихся в уязвимом положении
|Официальный представитель МИД России резко одернула азербайджанского журналиста
|Пашинян: Геополитическая и военно-политическая ситуации в регионе не дают возможности жить по логике <лишь бы прожить>
|Скончался французский альпинист, попавший под лавину в Котайкской области
|Акоп Аршакян: Сфера транспорта перейдет в ведение министерства территориального управления Армении
|УИУ: Состояние здоровья объявивших голодовку заключенных Армена Тер- Саакяна и Арама Хачикяна удовлетворительное
|Артак Зейналян: Мы выступили с законодательной инициативой, чтобы освобожденный из пенитенциарного учреждения человек, два месяца получал пособие
|В Армении число попыток самоубийства за текущий год увеличилось на 20%
|Артак Зейналян: К сожалению, у нас в УИУ периодические происходят самоубийства
|Министр юстиции Армении анонсировал строительство новых пенитенциарных учреждений
|Новоназначенный посол США в Армении Линн Трейси принесла присягу
|Министр юстиции: Власти Армении не оказывают какого-либо давления на ЕСПЧ
|Бывший американский посредник Минской группы ОБСЕ видит динамику в переговорах по Карабаху
|Артак Зейналян: Амнистия не коснется тех членов "Сасна Црер", против освобождения которых выступают потерпевшие
|Взгляд из Москвы: Сирийская миссия Армении – очередной пример успешного внешнеполитического маневрирования Никола Пашиняна
|Прогноз: Отсутствие Карабаха за столом переговоров – залог многолетнего сохранения статус-кво
|При поддержке Ардшинбанка в Академическом театре оперы и балета состоится премьера оперы Моцарта <Волшебная флейта>
|Кремль: Вакуума в оперативном руководстве ОДКБ из-за разногласий по избранию нового генсека организации нет
|Армения гармонизирует систему мониторинга лесов
|Чарльз Лонсдейл: В последнее время появились надежды на позитивную динамику в урегулировании карабахского конфликта
|Французский альпинист попал под лавину в горах Армении
|Военнослужащие подразделения РЭБ российской военной базы в горах Армении провели подавление системы связи условного противника
|22 февраля будет временно закрыта автомобильная дорога, ведущая в Грузию
|Глава МИД Армении провел переговоры с министром обороны Грузии
|В Ашхабаде пройдет заседание армяно-туркменской межправкомиссии
|В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги
|Beeline объявляет о старте набора заявок на третий инкубационный этап в Beeline Startup Incubator
|"Ъ": ОДКБ на ближайший год может остаться без полноценного генсека "из-за неуступчивости" Пашиняна
|Генштаб об уничтожении армянского БПЛА: На границе спокойно, и никаких инцидентов, заслуживающих внимания нет
|Тоноян: Армянские специалисты направились в Алеппо для участия в гуманитарных миссиях
|Тоноян: Российское присутствие в кавказском регионе коллективной безопасности является важнейшим сдерживающим фактором
|Ватикан обещает бороться с педофилами
|В Германии первыми взялись за "Русскую прачечную"
|План Корбина или "жёсткий брексит" Мэй
|Грузия готова продолжать эффективное сотрудничество с Арменией в оборонной сфере
|Артур Ванецян: За время своего президентства Роберт Кочарян сделал много положительного
|Баграт Енгибарян выступил спикером обсуждений на платформе Starthub Offline
|Туркменистан ориентирован на диверсификацию нефтегазового сектора
|Араик Арутюнян: Oтставкa ректора ЕГУ - необходимость
|Глава СНБ Армении не исключил, что снова будет допрошен по уголовному делу в рамках известной "прослушки"
|СНБ: Уголовное дело в отношении экс-главы армянской таможни все еще на этапе предварительного следствия
|Директор общеобразовательной школы Зорашена обвиняется в присвоении 16 млн драм
|Глава СНБ Армении считает, что угрозы в отношении его самого и премьер-министра не прекратятся
|В ОБСЕ надеются увидеть прогресс в переговорном процессе по мирному урегулированию карабахского конфликта
|СНБ Армении нe скована личностями при проведении соответствующих проверок
|АНК призывает всех граждан Армении принять участие в шествии, которое намерен провести премьер-министр Пашинян 1 марта
|Артур Ванецян: Презумпция невиновности в отношении Седрака Кочаряна не была нарушена
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