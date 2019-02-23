Суббота, 23 Февраля 2019 12:29

АрмИнфо. История российских вооруженных сил тесно и неразрывно связана с историей армянского народа. Об этом 23 февраля в ходе церемонии возложения цветов к Вечному огню перед монументом "Мать Армения" в День защитника Отечества заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

Посол поздравил всех людей, которые служат, защищая Россию и Армению. Он отметил, что армяне также внесли свою лепту в становлении российский вооруженных сил. "В тех победах, в тех славных победах российского советского оружия была ознаменована вся история наших ВС. И сегодня союзничество Армении и России гарантия безопасности как для двух стран, так и гарантия безопасности в регионе", - подчеркнул Копыркин.

Посол России в Армении отметил, что в Гюмри расположена 102-ая российская база, и российские пограничники участвуют в охране армянской границы. "Безусловно, это очень значительный вклад России в обеспечение безопасности Республики Армения", - подчеркнул посол, заметив, что это отражение того боевого братства, тех братских отношений между народами, которыми характеризуется практически вся многовековая история данных взаимоотношений.

Отметим, что день армянской армии официально празднуется 28 января. Однако, День защитника Отечества в России отмечается 23 февраля. С 1922 года это был День Красной армии, с 1946 года - День Советской армии, в 2000-ых его переименовали в День защитника Отечества.