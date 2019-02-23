Суббота, 23 Февраля 2019 11:49

АрмИнфо. В Армении внедрена новая система защиты прав авиапассажиров. Причем, она будет работать в режиме онлайн с использованием системы Passenger.am.

Согласно сообщению авторов нововведения, внедренная в Армении новая система будет обеспечивать защиту и восстановление прав как армянских, так и зарубежных авиапассажиров. Причем, система будет действовать исключительно в отношении пассажиров, выполняющих рейсы в направлении Европейского Союза или зарегистрированного в странах ЕС авиарейса. Согласно законодательству ЕС, при задержке или отмене любого авиарейса пассажир имеет право на компенсацию.Сервис будет помогать пассажирам в получении компенсации в случае задержек, переноса или отмены рейсов.

Кстати, автор и соучредитель проекта Passenger.am Ванер Арутюнян неоднократно сталкивался с подобными проблемами, связанными с этой сферой, что и подтолкнуло его к созданию этой системы. Теперь услуга зарегистрирована и в Армении. Любопытно, что за услугу предоплата не взимается.