Суббота, 23 Февраля 2019 10:23

АрмИнфо. 23 и 24 февраля в Армении ожидается погода без осадков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Согласно источнику, днем 25-го февраля в большинстве регионов, ночью 26-го февраля в областях Вайоц Дзор, Сюник и Арцахе ожидаются осадки, в горных районах - в виде снега, в предгорьях - в виде мокрого снега, в долинах - в виде дождя. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, с 25 по 26 февраля в отдельных местах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Днем 25-го и ночью 26-го февраля температура воздуха понизится на 4-5 градусов.

В Ереване с 23 по 24 февраля, ночью 25-го, с 26 по 27 февраля ожидается погода без осадков. Днем 25-го февраля ожидаются осадки.