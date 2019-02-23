Суббота, 23 Февраля 2019 10:20

АрмИнфо. Япония намерена инвестировать в экономику Казахстана до одного млрд долларов США в ближайшие три года. Об этих и других аспектах торгово-экономического сотрудничества между двумя странами в эксклюзивном интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Японии Ерлан Баударбек-Кожатаев.

По его словам, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с первых дней независимости уделяет пристальное внимание развитию двустороннего сотрудничества с Японией. Официальный визит Главы государства в Токио в ноябре 2016 года был направлен на привлечение японских инвестиций и технологий, необходимых нам для успешной реализации модернизации экономики. В ходе встречи с Президентом РК руководители японских компаний могли лично убедиться в твердой заинтересованности Казахстана создавать благоприятные инвестиционные условия.

Посол отметил, что за 2018 год общий товарооборот между Казахстаном и Японией составил 2 млрд долларов США, продемонстрировав рост на 54% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (1,3 млрд долларов США). Казахстанский экспорт в Японию за прошлый год составил 1,5 млрд долларов, показав рост на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (886 млн долларов США).

За последние 6 лет экспорт в Японию показывает положительную динамику - двукратный рост в денежном эквиваленте с 628 млн долларов за 2013 год до 1,5 млрд за 2018 год. Товарную структуру экспорта в Японию составляет сырая нефть и металлы, что обусловлено историческими предпосылками и экономической ролью двух стран в международной торговле. В этой связи, основной акцент деятельности посольства направлен на диверсификацию структуры казахстанского экспорта и увеличение в нем доли несырьевых товарных групп.

Следует отметить, что потребительский рынок Японии насыщен внутренним производством, поэтому получение доступа к рынку обусловлено жесткой конкуренцией, специфическими требованиями и национальными особенностями спроса. Несмотря на это, в 2018 году впервые в истории казахстанские компании отправили на экспорт в Японию сафлоровое масло и натуральный мед. Кроме того, идет процесс проработки вопроса доступа на японский рынок казахстанской животноводческой продукции, в частности конины.

Япония является седьмым крупнейшим иностранным инвестором Казахстана. По данным Национального банка РК, в 2017 году валовый объем прямых иностранных инвестиций из Японии составил 357,3 млн долларов США, за 9 месяцев 2018 года - 304,1 млн.

Значительный приток иностранных инвестиций генерирует нефтегазовая и горнодобывающая отрасль. Следует отметить активизацию японского капитала в производственном секторе казахстанской экономики в последние годы. К примеру, только в 2018 году были реализованы следующие инвестиционные проекты. Во-первых, запущен второй завод по производству инженерных систем безопасности в Алматы компании Tokyo Rope. Во-вторых, состоялось официальное открытие сервисно-сборочного центра Hino Motors в Алматы. В-третьих, введен в эксплуатацию завод по производству пищевой продукции и полуфабрикатов в Алматинской области компании Nissin Foods. В-четвертых, завершен первый этап строительства транспортно-логистического терминала в Астане компании NYK Line. В целом, за период 2019-2021 годы прогнозируется валовый приток прямых иностранных инвестиций из Японии в казахстанскую экономику на уровне от 800 млн долларов до 1 млрд.

В Казахстане работают более 70 предприятий с участием японского капитала, которые заняты в таких сферах, как нефть и газ, металлургия, финансы, горнорудная промышленность, оптовая продажа автомобилей и логистика. Прорабатывается организация визита миссии Федерации бизнеса Японии Keidanren в РК в составе представителей японских транснациональных корпораций. Кроме того, планируется проведение бизнес-форума в Токио для активизации торгово-экономического взаимодействия и презентации инвестиционного климата РК. Торгово-экономические связи с регионами страны пребывания обеспечиваются также по линии почетных консульств РК в регионах Кансай, Чубу и Кюсю.