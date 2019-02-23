Суббота, 23 Февраля 2019 10:08

АрмИнфо. Министерство по чрезвычайным ситуациям РА сообщает, что 23-го февраля по положению на 09:00 часов в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Согласно источнику, Варденяцский перевал для грузовиков с прицепом закрыт, а для легковых автомобилей-труднопроходим.Автодорога Сотк-Карвачар труднопроходима. На автодорогах региона Апаран Арагацотнской области местами наблюдается гололедица. Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда- Ларс открыта для всех видов автомобилей.

Центральное управление кризисных ситуаций МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России наблюдается скопление автомобилей.