Суббота, 23 Февраля 2019 10:07

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

25 февраля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10?00-16?00 жилой дом 8/2 на ул. Аванесова;

10?30-16?30 жилые дома 31, 31а, 33 на ул. Туманяна, собственные дома 57, 59, 61 на ул. Ин Ереванци, жилые дома 15-28 на ул. Парпеци, жилые дома 29, 31 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся

жильцами), частично улицы Айгестана 1, 2, 9, 10, 11 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично собственные дома 36, 38 на 6-ой улице Айгестана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-23 на ул. Шагиняна, собственные дома 68- 113 на ул. Чаренца, собственные дома 11-103 на 1-ом переулке Чаренца;

11?00-15?00 жилые дома 21, 23, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27 на ул. Молдовакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом

Норкском массиве;

11?00-17?00 жилые дома 10, 14, 15, 16, 12, 30, 32 на ул. С.Таронца, жилые дома 5, 7, 8, общежитие N1 на 9-ой улице Неркин Шенгавита,

собственные дома на 9-ой улице Неркин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), поликлиника N13, школа N37, жилые дома 65, 63, 59, 71 на ул. Шерами в кв. "А-1" Ю/З района и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10?30-16?00 частично село Верин Двин;

11?00-14?00 частично село Джрашен;

13?00-16?00 село Лусарат;

в Вайоц Дзорской области:

10?00-16?00 частично квартал "Моз" в городе Вайк;

в Ширакской области:

10:00-14:00 западная часть села Гоговит в Ашоцком регионе;

10?00-16?00 собственные дома на 24-ой улице села Амасия в Амасийском регионе;

в Сюникской области:

11:00-16:00 села Ацаван, Аревис, Тасик, Салвард, Бнунис, Торуник, Танаат, Агиту, Нораван, Вагатни, Воротан и прилегающие абоненты (не

являющиеся жильцами);

11:00-13:00 улица Туманяна в городе Агарак; частично село Хндзореск.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.