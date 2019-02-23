Суббота, 23 Февраля 2019 00:58

АрмИнфо. Тегеран продолжает соблюдать условия Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Как заявили представители МАГАТЭ в пятницу, 22 февраля, выступая в Вене с ежеквартальным докладом перед членами организации, Иран продолжает придерживаться ограничений в отношении оборудования для обогащения урана, а также объема его запасов, которыми стране разрешено владеть.Об этом сообщает DW.

Кроме того, представители агентства не нашли никаких нарушений при эксплуатации исследовательского реактора на тяжелой воде в Араке, изначально построенного для производства оружейного плутония.

Ядерное соглашение с Ираном было заключено в 2015 году при участии пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии. Сделка предусматривала полную отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на согласие Ирана ввести ограничения в разработке своей ядерной программы.

Однако в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД. Кроме того, 5 ноября 2018 года Вашингтон возобновил санкции против Ирана, отмененные ранее.

В то же время Германия, Великобритания и Франция отказались последовать примеру США и выйти из договора, а также расторгнуть торговые отношения с Ираном под давлением Вашингтона.