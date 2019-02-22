Пятница, 22 Февраля 2019 23:57

АрмИнфо.В результате оперативно-розыскных мероприятий, предпринятых сотрудниками Службы национальной безопасности (СНБ) Армении, зарегистрирован случай получения взятки чиновником Министерства обороны РА.

Согласно полученным оперативным данным, заместитель военного комиссара Гегаркуникской области А.П. 11-го февраля 2019 года, через инспектора отдела учета того же комиссариата В.В., за выдачу военного билета без медосмотра и за внесение в военный билет записи о негодности к воинской службе потребовал у обратившегося в военкомат военнообязанного гражданина взятку в размере $1000.

После того, как в военный билет гражданина внесли ложную информацию, была достигнута договоренность получить взятку 19-го февраля. Передача суммы была осуществлена под контролем сотрудников СНБ, после чего заместитель военкома был подвергнут приводу. Согласно сообщению, в следственном департаменте СНБ по факту очевидного преступления возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РА. Обвинение предъявлено двум лицам, которые на данный момент задержаны. Ведется следствие.