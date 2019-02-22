Пятница, 22 Февраля 2019 20:38

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял Католикоса Всех Армян Гарегина Второго и Католикоса Великого Дома Киликийского Арама Первого. Как сообщает пресс-служба правительства, в ходе встречи премьер отметил, что данный разговор важен для будущего Армении и ее народа.

<Считаю, что у нас есть очень важная миссия - обсудить и сформировать нашу общенациональную повестку дня. Мы должны преодолеть все вызовы, которые стоят перед государством, нашим народом, Республикой Армения, Республикой Арцах и Диаспорой. Уверен, что наши отношения с церковью, и дискуссии играют решающую роль в этом вопросе>, - сказал Пашинян.

В свою очередь Гарегин Второй отметил, что Армянская Церковь всегда была на стороне государства и поддерживала безопасное, надежное его существование и патриотическую деятельность. <Мы неоднокртано говорили, что должны продолжать аналогичным образом, для того, чтобы наш народ мог преодолеть все трудности и проблемы, с которыми сталкивается наша страна, государство и наш народ>, - подчеркнул он.

Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый подчеркнул: < Я уже говорил, что Ваш успех - это успех Родины, а успех Родины - это успех всей нашей нации. Мои ожидания связаны с тем, чтобы ожидания и потребности людей были бы выполнены>.