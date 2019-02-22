Пятница, 22 Февраля 2019 17:46

АрмИнфо. Члены Постоянной комиссии Национального Собрания по здравоохранению и социальным вопросам 22 февраля встретились с координатором ОБСЕ по экономическим и экологическим вопросам Терезой Альбано.

Как сообщает пресс-служба парламента, ОБСЕ планирует в течение двух лет реализовать в регионах Армении программу поддержки экономической деятельности женщин, находящихся в уязвимом положении. В рамках проекта будет оказана помощь женским ресурсным центрам, созданным ОБСЕ в областях страны. Альбано подчеркнула, что потребности общественных организаций, ресурсных центров и социальных работников будут изучены, и, сотрудничая с правительством, будут содействовать совершенствованию услуг.

Тереза Альбано отметила, что в ближайшее время для встреч с заинтересованными сторонами посетит Сюникскую область. Будет

подготовлен отчет, в дальнейшем проведен курс переподготовки.

Председатель комиссии подчеркнул деятельность ОБСЕ в Армении, отметив, что, хотя офис структуры в стране был закрыт, отрадна продолжающаяся реализация программ. По словам Зейналяна, государство также высоко ценит вовлечение женщин во все отрасли и ярким примером является увеличение их числа в НС седьмого созыва. Председатель комиссии подчеркнул важность участия женщин в экономической деятельности особенно в областях Армении. Он заверил, что комиссия поддержит реализацию программы во всех возможных направлениях.