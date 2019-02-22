Пятница, 22 Февраля 2019 17:45

АрмИнфо.Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко одернула азербайджанского журналиста.

Так, на еженедельном брифинге в Москве, на замечание журналиста о том, что 5-6 марта состоится очередное заседание Лазаревского клуба, в котором примут участие представители общественно-политических кругов России, Армении, а также представители "сепаратистского режима", имея ввиду представителей Нагорного Карабаха, и как Россия, в качестве сопредседателя Минской Группы ОБСЕ относится к этому, Захарова указала на некорректность формулировки вопроса, и использования формулировок из двух разных плоскостей. "Безусловно, Россия является одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и на официальном уровне Москва выполняет взятые на себя обязательства. Вместе с тем, в российской столице ежедневно проходит сотня различного рода мероприятий", - сказала представитель МИД России, призвав представить информацию об участии представителей официального уровня. По ее словам, если будет подобного рода информация, российское внешнеполитическое ведомство готово будет заняться его изучением.

Захарова также указала на то, что проведение гражданским обществом различного рода мероприятий, закреплено в российском законодательстве. "Еще раз повторяю, представьте нам информацию об участии на официальном уровне в этом мероприятии, и тогда мы изучим этот вопрос", - заключила российский дипломат.

Отметим, что 30 ноября и 1 декабря 2018 года, в большом конференц-зале Спортивно- концертного комплекса им. К.С. Демирчяна в Ереване прошло Первое заседание российско-армянского Лазаревского клуба, инициатива создания которого была выдвинута в октябре группой общественных и политических деятелей, предпринимателей, журналистов и мастеров культуры двух стран.

Встреча, в которой приняли участие около 150 политиков и политологов, ученых и экспертов была посвящена обсуждению темы <Армения и Россия - две Родины. Оборона и безопасность>. Заседание открыл председатель Оргкомитета по созданию Лазаревского клуба, первый зампредседателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин. Он отметил, что, несмотря на сложную внутриполитическую ситуацию в Армении накануне внеочередных парламентских выборов, приглашения к участию в Клубе были посланы свыше 200 политикам, экономистам, журналистам, в том числе первым лицам Республики Армения: Президенту, и.о. Премьер-министра, министрам Правительства, Спикеру Парламента, секретарю СовБеза, всем бывшим президентам Армении и Нагорного Карабаха, представителям самых разных политических сил.

Отметим, что 7 февраля в Москве прошло собрание Совета <Лазаревского клуба>, на котором было принято решение очередное Второго заседания Клуба провести 5-6 марта в Москве. Было подтверждено пожелание, прозвучавшее на Первом заседании - проводить встречи <Лазаревского клуба> поочередно в Армении и России. Тема следующего заседания - <Экономика, инвестиции и интеграция. Перспективы развития экономических связей России и Армении>. Согласно информации опубликованной на сайте клуба, к подготовке докладов будут привлечены ведущие ученые-экономисты, а также деловые люди России и Армении, представители профильных министерств и ведомств, ведущих российских компаний и корпораций, занимающихся бизнесом в Армении. К участию во Втором заседании будут приглашены руководители Республики Армения и Республики Арцах, российские и армянские парламентарии, политики, эксперты, предприниматели, общественные деятели и журналисты двух стран. В мероприятии примут участие от 150 до 200 участников.