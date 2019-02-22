Пятница, 22 Февраля 2019 17:12

АрмИнфо.Развитие Военно­промышленного комплекса является приоритетом для правительства Армении. Об этом на заседании военно-промышленной комиссии заявил премьер- министр РА Никол Пашинян.

В этом контексте он подчеркнул необходимость осуществления структурных преобразований и нахождения путей максимального увеличения финансирования сферы.

По его словам, для развития ВПК нужно сформировать четко работающий механизм, координирующий инвестиции, научный потенциал и систему госуправления. <Именно в этом контексте нужно рассматривать создание нового Министерства высоких технологий и промышленности. Конечно, это важное, но недостаточное условие для развития сферы> , - подчеркнул премьер, поставив акцент на важности сотрудничества с научным сектором.

По его словам, геополитическая, военно-политическая ситуации в регионе не дают возможности жить по логике <лишь бы прожить>. <Мы должны думать над развитием наших ресурсов. Мы должны идти на непопулярные, волевые решения, чтобы быть уверенными в том, что в системе госуправления нет недействующих звеньев>, - резюмировал премьер