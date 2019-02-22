Пятница, 22 Февраля 2019 16:38

АрмИнфо.Скончался французский альпинист, попавший сегодня под лавину в горах Армении. Как сообщало ранее АрмИнфо со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении, 22 февраля около 11 часов по местному времени поступил сигнал о том, что пятеро альпинистов (граждане Франции) отправились на гору, прилегающую к одному из отелей недалеко от зоны отдыха в Агверане Котайкской области РА.

"Пока еще при невыясненных обстоятельствах, один из альпинистов попал под лавину. Друзья своими силами смогли его вытащить из-под снежного завала, однако пострадавший потерял сознание", - сообщали ранее в ведомстве, указав на то, что на помощь альпинистам был направлен отряд спасателей.

В МЧС РА сообщили, что в 13:30 часов на помощь спасателям также был направлен вертолет Минобороны Армении. "Ввиду отсутствия путей для передвижения транспортных средств, спасатели от отеля "Артурс Агверан Резорт" пешком отправились в предполагаемый район инцидента. В 15:40 часов по местному времени врачи МО Армении зафиксировали смерть гражданина Франции", - сообщили в ведомстве.