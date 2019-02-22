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АрмИнфо.Основной вопрос, который обсуждался на моей встречe с представителями блока "Мой шаг" касался нового министерства, которое должно быть создано на основе Минтранса. Об этом 22 февраля в беседе с журналистами, после встречи с представителями фракции "Мой шаг" заявил министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Акоп Аршакян.
Он отметил, что это было обычное рабочее обсуждение. "Я представил некоторые приоритеты, а также то, в каком формате будет сформированно новое министерство и его основные задачи. Как вам известно, мы намерены сконцентрировать свое внимание на вопросах развития высоких технологий и военной промышленности", - подчеркнул Аршакян.
Министр также заметил, что сфера транспорта будет передана в ведение министерства территориального управления. Аршакян также подчеркнул, что выражение "военная промышленность" не будет упоминаться в названии нового министерства.
В свою очередь глава фракции блока "Мой шаг" Лилит Макунц отметила, что встреча прошла достаточно эффективно. Она также отметила, что вторая встреча, скорее всего, будет открытой, так как общественность должна быть осведомлена о формируемых министерствах, их основных целях и задачах.
"Министр Аршакян представил нам шаги, а также свое видение того, в какой мере высокие технологии могут быть полезны для развития страны. В частности, как мы можем развивать экономику посредством существующих компаний и стартапов, как превратить их в крупные компании", - отметила Макунц.
Глава фракции "Мой шаг" также заявила, что скоро по данной области появятся новые законодательные инициативы. "Было представлено, какие именно инвестиции и налоговые сборы сделаны за последние семь лет в данной сфере", - подвела итог Макунц.
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|Тоноян: Российское присутствие в кавказском регионе коллективной безопасности является важнейшим сдерживающим фактором
|Ватикан обещает бороться с педофилами
|В Германии первыми взялись за "Русскую прачечную"
|План Корбина или "жёсткий брексит" Мэй
|Грузия готова продолжать эффективное сотрудничество с Арменией в оборонной сфере
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|Глава СНБ Армении не исключил, что снова будет допрошен по уголовному делу в рамках известной "прослушки"
|СНБ: Уголовное дело в отношении экс-главы армянской таможни все еще на этапе предварительного следствия
|Директор общеобразовательной школы Зорашена обвиняется в присвоении 16 млн драм
|Глава СНБ Армении считает, что угрозы в отношении его самого и премьер-министра не прекратятся
|В ОБСЕ надеются увидеть прогресс в переговорном процессе по мирному урегулированию карабахского конфликта
|СНБ Армении нe скована личностями при проведении соответствующих проверок
|АНК призывает всех граждан Армении принять участие в шествии, которое намерен провести премьер-министр Пашинян 1 марта
|Артур Ванецян: Презумпция невиновности в отношении Седрака Кочаряна не была нарушена
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|Вопросами поставок продовольствия для нужд вооруженных сил Армении будут заниматься частные компании
|Прогноз: Участие европейских военных в формировании зоны безопасности в Сирии маловероятно
|Вскоре станет известна судьба $30 млн., принадлежащих Александру Саргсяну, на которые еще 9 июля 2018 года был наложен арест
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