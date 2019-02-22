Как сообщает начальник отдела по связям с общественностью Уголовно­исполнительного управления Минюстиции Нона Навикян, состояние заключенных пока удовлетворительное. По ее словам, заключенные находятся под врачебным контролем, они помещены в специальную камеру для объявивших голодовку. Напомним, что Тер-Саакян требует встречи с министром юстиции Артаком Зейналяном, а Хачикян возобновления расследования по своему делу.

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