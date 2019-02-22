Пятница, 22 Февраля 2019 16:23

АрмИнфо.Мы выступили с законодательной инициативой, чтобы человек, который был освобожден из пенитенциарного учреждения, два месяца получал пособие. Об этом 22 февраля в беседе с журналистами заявил министр юстиции Армении Артак Зейналян.

Он отметил, что этот срок необходим для того, чтобы экс- заключенный смог устроиться на работу. Что касается людей, которые "попали под амнистию", после чего вновь совершили преступление, министр заявил, что об этом пока нет фактических данных. "Когда мы обсуждали проект амнистии, мы предупреждали о том, что в связи с этим в стране может быть зафиксирован рост преступности. Так как после каждой амнистии, в стране всегда замечается рост преступности", - подчеркнул он.

Министр заметил, что по амнистии не были освобождены лица, которые уже однажды были прощены, или были условно-досрочно освобождены и вновь совершили преступление.