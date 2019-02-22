Пятница, 22 Февраля 2019 16:19

АрмИнфо. В Армении число попыток самоубийства за текущий год увеличилось на 20%. Об этом на встрече с журналистами 22 февраля заявил капитан Спасательной службы МЧС Армении Тигран Саркисян. По его словам, в 2018 году было совершено 500 попыток самоубийств, 108 из них со смертельным исходом. <Самоубийства совершали в основном мужчины в возрасте 40 -60 лет>. В числе самоубийств, доминируют повесившиеся.

Больше всего случаев самоубийств зафиксировано в Ереване, Ширакской и Лорийской областях. <У людей, склонных совершить самоубийство, обычно наблюдается резкое изменение поведения>, - объяснил он. При этом, пот словам Саркисяна, Армения имеет хороший показатель в сравнении как со странами региона, так и по миру. <Армения находится на 150-ом месте в мире с 6 - 7 попытками суицида на 100 тысяч человек. В регионе лидер по этому показателю - Азербайджан, далее следуют Иран и Армения. Самый низкий показатель имеет Грузия>, - отметил он.

Представитель МЧС заметил, что во избежание увеличения числа самоубийств СМИ должны освещать подобную информацию корректно, соблюдая нормы этики, не вдаваясь в подробности.