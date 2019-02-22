Пятница, 22 Февраля 2019 15:56

АрмИнфо. Заключенный, совершивший самоубийство в УИУ "Нубарашен" 21 февраля был дважды осужден и приговорен к сроку. Об этом 22 февраля в ходе заседания постоянной парламентской Комиссии по защите прав человека и общественным вопросам заявил министр юстиции Армении Артак Зейналян.

По его словам, человек совершивший самоубийство, находился в карцере с другим заключенным, который был осужден по той же статье. "Психологи работали с одним из заключенных, когда они вернулись, другой повесился. Такие случаи иногда случаются. Например, в прошлом году еще один подобный случай имел место быть", - подчеркнул министр.

По словам Зейналяна, содержание двух людей, осужденных по одной статье, то есть за изнасилование несовершеннолетнего, изначально имело превентивное значение. "Оба заключенных были обвинены в преступлениях одного характера, и мы, посадив их в одной камере, намеревались предотвратить давление одного из заключенных на другого. Как вам известно, люди, осужденные по это статье, подвергаются давлению и гонениям", - пояснил Зейналян.

Отметим, что 21 февраля около 11:30 по местному времени в УИУ "Нубарашен" повесился осужденный за изнасилование несовершеннолетнего М.Петросян 1965 года рождения. Он повесился на простыне, на тюремной решетке.