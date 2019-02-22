Пятница, 22 Февраля 2019 15:53

АрмИнфо.Мы планируем построить несколько новых зданий для некоторых пенитенциарных учреждений. Об этом 22 февраля в ходе заседания постоянной парламентской Комиссии по защите прав человека и общественным вопросам заявил министр юстиции Армении Артак Зейналян.

Он отметил, что у министерства уже есть как проекты, так и территория. Зейналян подчеркнул, что, скорее всего, строительство будет включено в пятилетнюю программу правительства.

К зданиям, которые требуют замены, относится, например, тюрьма в Горисе, которая была построена в 1810 году, а также пенитенциарное учреждение "Нубарашен". "Хочу заметить, что именно эти УИУ на данный момент являются наиболее проблемными", - подчеркнул министр.

Отметим, что на протяжении многих лет от заключенных в УИУ и их адвокатов поступают многочисленные жалобы на перенаселенность данных учреждений, а также на то, что в них для заключенных не создаются надлежащие санитарно-гигиенические условия. И власти Армении, уже несколько лет подряд пытаются решить данный вопрос.

Напомним, что на данный момент в Армении действует 12 пенитенциарных учреждений.