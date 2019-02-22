Пятница, 22 Февраля 2019 15:41

АрмИнфо.Большинство дел по событиям 1 марта 2008 года в Европейский суд по правам человек были представлены представителем Армении в ЕСПЧ Геворком Костаняном. Он этом 22 февраля в беседе с журналистами заявил министр юстиции Армении Артак Зейанлян.

Он отметил, что, несмотря на то, что в ходе слушаний, в Национальном Собрании представители оппозиции высказывались "против", а также подкрепляли свои возражения фактами, но они никогда не вмешивались в данные дела. "Несмотря на то, что у нас были полномочия делать односторонние заявления от имени Армении, мы не вмешивались в данный процесс, чтобы правда восторжествовала", - отметил он.

По словам министра, слухи о том, что власти Армении пытаются оказать давление на Европейский суд по правам человека, не соответствуют действительности. "Мы ждем, пока предыдущие власти проиграют остальные дела", - подчеркнул Зейналян.

На вопрос журналистов о том, правда ли, что министр Зейналян посещал в тюрьме второго президента Армении Роберта Кочаряна, последний не стал ни подтверждать, ни опровергать данные сведения. "Так как УИУ находятся в моем ведении, я могу посещать всех заключенных, и знакомиться с условиями их содержания. Но все данные сведения конфиденциальные и не подлежат огласке", - подчеркнул министр юстиции Армении. Отметим, что второй президент Армении арестован в рамках дела по событиям 1 марта 2008 года. Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в Армении, а также в получении взятки в особо крупных размерах.