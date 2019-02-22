Пятница, 22 Февраля 2019 15:40

АрмИнфо. Наиболее эффективным методом в урегулировании карабахского конфликта являются небольшие шаги в направлении достижения прогресса. Об этом в интервью <Голосу Америки> заявил бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США посол Ричард Хогланд.

По его мнению, новые власти Армении используют правильную тактику в карабахском урегулировании. В то же время, по мнению дипломата, карабахский конфликт для Пашиняна очень сложная проблема: <Впервые за долгое время лидер Армении не из Карабаха, поэтому он должен быть очень осторожным, не идти на радикальные шаги, а проявлять умеренность>. По его словам, положительной динамикой является уже продолжающийся диалог между сторонами и резкое сокращение инцидентов в зоне конфликта. При этом он советует не ждать серьезных прорывов.

Касаясь, так называемого, плана Лаврова, американский дипломат заметил, что он не был одобрен ни одной из сторон. По его словам, этот документ был основан на Мадридских принципах с некоторыми отличиями: <Основным отличием является референдум, который должен быть проведен среди граждан Нагорного Карабаха, в том числе перемещенных азербайджанцев, проживающих сейчас в том числе и в Баку. Причина, почему обе стороны не приняли этот проект, заключается в том, что сроки проведения референдума не зафиксированы - это референдум, который будет проведен когда-нибудь в будущем. Поэтому с обеих сторон требуется сильное доверие друг к другу для принятия этого предложения. Однако в данный момент и Ереван, и Баку хотят, чтобы сроки референдума были четко определены>. По мнению Хогланда, в регионе есть силы, которые не заинтересованы в урегулировании нагорно- карабахского конфликта. "Вопрос в том заинтересованы ли державы региона в разрешении этого вопроса. Думаю, что Иран заинтересован в разрешении конфликта. Но хочет ли Россия, чтобы это было решено? Ответ на этот вопрос неоднозначен",- заявил дипломат, подчеркнув, что в Москве есть силы, которые в случае урегулирования карабахского конфликта потеряют важный рычаг давления на стороны конфликта.