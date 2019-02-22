Пятница, 22 Февраля 2019 15:37

АрмИнфо. Амнистия не распространяется не тех членов группы "Сасна Црер", против освобождения которых выступают потерпевшие или их правопреемники. Об этом 22 февраля в беседе с журналистами в парламенте заявил министр юстиции Армении Артак Зейналян.

Он отметил, что акт амнистии уравновешен правами потерпевших. По словам Зейналяна, это сделано для того, чтобы права потерпевших не были нарушены. "Хочу заметить, что даже одного возражения со стороны потерпевших достаточно, чтобы амнистия не была распространена на членов группы "Сасна Црер"", - подчеркнул министр. Зейналян подчеркнул, что, в частности, все зависит от того, в каком именно преступление последние обвиняются. При этом министр отметил, что все же некоторые представители "Сасна Црер" обязательно попадают под амнистию. Что касается того, что после принятия амнистии и выхода из УИУ многих заключенных в стране поднялся уровень преступности, и квартирных краж министр заметил: <Да, зачастую после принятие амнистии в стране действительно повышается уровень преступности. Но хочу заметить, что, ни у нас, ни у вас нет фактов, которые подтверждали бы, что кражи и другие преступления были совершены вышедшими под амнистию людьми. Поэтому, я считаю, сейчас не стоит связывать одно с другим", - отметил министр. Отметим, что в июле 2016 года вооруженные представители группы "Сасна Црер" штурмом захватили полк патрульно-постовой службы Полиции в Ереване. В результате их действий в течение нескольких дней погибли трое полицейских. После того, как премьер-министром страны стал Никол Пашинян, многие члены группы вышли на свободу, однако, ряд их уголовных дел продолжают слушаться в суде. В свою очередь начальник полиции Армении Валерий Осипян, отмечал, что он против амнистии членов группы.