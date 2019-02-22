Пятница, 22 Февраля 2019 15:28

АрмИнфо.Отсутствие Нагорного Карабаха за столом переговоров – это ни что иное, как залог многолетнего сохранения существующего статус-кво. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Армянского института международных отношений и безопасности Степан Сафарян.

"Если у сторон карабахского конфликта и сопредседателей Минской группы ОБСЕ есть цель не только возобновить переговоры, но и начать содержательное обсуждение, то за столом переговоров, безусловно, должны оказаться и представители Нагорного Карабаха.