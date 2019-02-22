Пятница, 22 Февраля 2019 15:22

АрмИнфо. 25 февраля при поддержке Ардшинбанка в Национальном академическом театре оперы и балета им. А. Спендиаряна состоится премьера оперы Вольфганга Амадея Моцарта <Волшебная флейта>.

Как сообщает пресс-служба банка, в 2018 году театр с успехом представил премьерный показ оперы в ОАЭ (Дубае) и Кувейте. Спектакль поставлен итальянским режиссером Паоло Мичике, дирижер Арутюн Арзуманян. Главные партии исполнят ведущие актеры театра: Липарит Аветисян (Тамино), Ким Саркисян (Папагено), Мери Мовсисян (Памина), Асмик Торосян (ночная королева), Зограб Зограбян (Зарастро) и другие.

Напомним, что в сентябре 2017 года Ардшинбанк и Национальный Академический театр оперы и балета имени А. Спендиаряна подписали соглашение и объявили о начале сотрудничества, в рамках которого банк оказывает театру существенную финансовую поддержку. <Встал вопрос, а где взять деньги? У государства на новую постановку денег нет. Я обратился к друзьям, к спонсору - Ардшинбанку, который не поскупился и выделил нам соответствующую сумму на то, чтобы мы осуществили две новые постановки - <Кармен> и <Волшебную флейту>, - рассказал ранее в беседе с корреспондентом АрмИнфо худрук и директор Национального академического театра оперы и балета имени А.Спендиаряна, всемирно известный дирижер Константин Орбелян. Отметим, что Ардшинбанк - один из крупнейших системообразующих банков Армении - основан в 2003 году. Мажоритарными акционерами Ардшинбанка выступают ООО <Аринс Групп> с долей участия в капитале 67,97% и ЗАО "Промышленно-финансовая корпорация РЕГИОН" - 29,52%.