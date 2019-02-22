|Пашинян провел встречу с Католикосом Всех Армян и Католикосом Великого Дома Киликийского
|ОБСЕ планирует реализовать в регионах Армении программу поддержки женщин находящихся в уязвимом положении
|Официальный представитель МИД России резко одернула азербайджанского журналиста
|Пашинян: Геополитическая и военно-политическая ситуации в регионе не дают возможности жить по логике <лишь бы прожить>
|Скончался французский альпинист, попавший под лавину в Котайкской области
|Акоп Аршакян: Сфера транспорта перейдет в ведение министерства территориального управления Армении
|УИУ: Состояние здоровья объявивших голодовку заключенных Армена Тер- Саакяна и Арама Хачикяна удовлетворительное
|Артак Зейналян: Мы выступили с законодательной инициативой, чтобы освобожденный из пенитенциарного учреждения человек, два месяца получал пособие
|В Армении число попыток самоубийства за текущий год увеличилось на 20%
|Артак Зейналян: К сожалению, у нас в УИУ периодические происходят самоубийства
|Министр юстиции Армении анонсировал строительство новых пенитенциарных учреждений
|Новоназначенный посол США в Армении Линн Трейси принесла присягу
|Министр юстиции: Власти Армении не оказывают какого-либо давления на ЕСПЧ
|Бывший американский посредник Минской группы ОБСЕ видит динамику в переговорах по Карабаху
|Артак Зейналян: Амнистия не коснется тех членов "Сасна Црер", против освобождения которых выступают потерпевшие
|Взгляд из Москвы: Сирийская миссия Армении – очередной пример успешного внешнеполитического маневрирования Никола Пашиняна
|Прогноз: Отсутствие Карабаха за столом переговоров – залог многолетнего сохранения статус-кво
|При поддержке Ардшинбанка в Академическом театре оперы и балета состоится премьера оперы Моцарта <Волшебная флейта>
|Кремль: Вакуума в оперативном руководстве ОДКБ из-за разногласий по избранию нового генсека организации нет
|Армения гармонизирует систему мониторинга лесов
|Чарльз Лонсдейл: В последнее время появились надежды на позитивную динамику в урегулировании карабахского конфликта
|Французский альпинист попал под лавину в горах Армении
|Военнослужащие подразделения РЭБ российской военной базы в горах Армении провели подавление системы связи условного противника
|22 февраля будет временно закрыта автомобильная дорога, ведущая в Грузию
|Глава МИД Армении провел переговоры с министром обороны Грузии
|В Ашхабаде пройдет заседание армяно-туркменской межправкомиссии
|В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги
|Beeline объявляет о старте набора заявок на третий инкубационный этап в Beeline Startup Incubator
|"Ъ": ОДКБ на ближайший год может остаться без полноценного генсека "из-за неуступчивости" Пашиняна
|Генштаб об уничтожении армянского БПЛА: На границе спокойно, и никаких инцидентов, заслуживающих внимания нет
|Тоноян: Армянские специалисты направились в Алеппо для участия в гуманитарных миссиях
|Тоноян: Российское присутствие в кавказском регионе коллективной безопасности является важнейшим сдерживающим фактором
|Ватикан обещает бороться с педофилами
|В Германии первыми взялись за "Русскую прачечную"
|План Корбина или "жёсткий брексит" Мэй
|Грузия готова продолжать эффективное сотрудничество с Арменией в оборонной сфере
|Артур Ванецян: За время своего президентства Роберт Кочарян сделал много положительного
|Баграт Енгибарян выступил спикером обсуждений на платформе Starthub Offline
|Туркменистан ориентирован на диверсификацию нефтегазового сектора
|Араик Арутюнян: Oтставкa ректора ЕГУ - необходимость
|Глава СНБ Армении не исключил, что снова будет допрошен по уголовному делу в рамках известной "прослушки"
|СНБ: Уголовное дело в отношении экс-главы армянской таможни все еще на этапе предварительного следствия
|Директор общеобразовательной школы Зорашена обвиняется в присвоении 16 млн драм
|Глава СНБ Армении считает, что угрозы в отношении его самого и премьер-министра не прекратятся
|В ОБСЕ надеются увидеть прогресс в переговорном процессе по мирному урегулированию карабахского конфликта
|СНБ Армении нe скована личностями при проведении соответствующих проверок
|АНК призывает всех граждан Армении принять участие в шествии, которое намерен провести премьер-министр Пашинян 1 марта
|Артур Ванецян: Презумпция невиновности в отношении Седрака Кочаряна не была нарушена
|В Армении судьи будут включены в программу социального пакета
|Директор СНБ Армении знает местонахождение объявленного в розыск Левона Саргсяна
|Арарат Мирзоян и Шомби Шарп обсудили песрспективы сотрудничества
|Турция проводит масштабные военные учения на границе с Арменией
|Прогноз: Содержательные переговоры могут возобновиться лишь после согласования Ереваном и Баку взаимоприемлемой формулы участия в них арцахцев
|В Армии обороны Арцаха не подтвердили информацию МО Азербайджана об уничтожении армянского беспилотника
|Вопросами поставок продовольствия для нужд вооруженных сил Армении будут заниматься частные компании
|Прогноз: Участие европейских военных в формировании зоны безопасности в Сирии маловероятно
|Вскоре станет известна судьба $30 млн., принадлежащих Александру Саргсяну, на которые еще 9 июля 2018 года был наложен арест
|В СНБ Армении выявили очередной случай злоупотребления должностным лицом своих полномочий
|Министерство охраны природы Армении ведет переговоры с Европейским Союзом на предмет привлечения гранта в 5 млн евро на решение проблем хвостохранилищ
|Европейский Союз предоставит Армении грант в 31,2 млн евро на реализацию программы "ЕС - Армении. Территориальное развитие"
АрмИнфо. 25 февраля при поддержке Ардшинбанка в Национальном академическом театре оперы и балета им. А. Спендиаряна состоится премьера оперы Вольфганга Амадея Моцарта <Волшебная флейта>.
Как сообщает пресс-служба банка, в 2018 году театр с успехом представил премьерный показ оперы в ОАЭ (Дубае) и Кувейте. Спектакль поставлен итальянским режиссером Паоло Мичике, дирижер Арутюн Арзуманян. Главные партии исполнят ведущие актеры театра: Липарит Аветисян (Тамино), Ким Саркисян (Папагено), Мери Мовсисян (Памина), Асмик Торосян (ночная королева), Зограб Зограбян (Зарастро) и другие.
Напомним, что в сентябре 2017 года Ардшинбанк и Национальный Академический театр оперы и балета имени А. Спендиаряна подписали соглашение и объявили о начале сотрудничества, в рамках которого банк оказывает театру существенную финансовую поддержку. <Встал вопрос, а где взять деньги? У государства на новую постановку денег нет. Я обратился к друзьям, к спонсору - Ардшинбанку, который не поскупился и выделил нам соответствующую сумму на то, чтобы мы осуществили две новые постановки - <Кармен> и <Волшебную флейту>, - рассказал ранее в беседе с корреспондентом АрмИнфо худрук и директор Национального академического театра оперы и балета имени А.Спендиаряна, всемирно известный дирижер Константин Орбелян. Отметим, что Ардшинбанк - один из крупнейших системообразующих банков Армении - основан в 2003 году. Мажоритарными акционерами Ардшинбанка выступают ООО <Аринс Групп> с долей участия в капитале 67,97% и ЗАО "Промышленно-финансовая корпорация РЕГИОН" - 29,52%.
|Пашинян провел встречу с Католикосом Всех Армян и Католикосом Великого Дома Киликийского
|ОБСЕ планирует реализовать в регионах Армении программу поддержки женщин находящихся в уязвимом положении
|Официальный представитель МИД России резко одернула азербайджанского журналиста
|Пашинян: Геополитическая и военно-политическая ситуации в регионе не дают возможности жить по логике <лишь бы прожить>
|Скончался французский альпинист, попавший под лавину в Котайкской области
|Акоп Аршакян: Сфера транспорта перейдет в ведение министерства территориального управления Армении
|УИУ: Состояние здоровья объявивших голодовку заключенных Армена Тер- Саакяна и Арама Хачикяна удовлетворительное
|Артак Зейналян: Мы выступили с законодательной инициативой, чтобы освобожденный из пенитенциарного учреждения человек, два месяца получал пособие
|В Армении число попыток самоубийства за текущий год увеличилось на 20%
|Артак Зейналян: К сожалению, у нас в УИУ периодические происходят самоубийства
|Министр юстиции Армении анонсировал строительство новых пенитенциарных учреждений
|Новоназначенный посол США в Армении Линн Трейси принесла присягу
|Министр юстиции: Власти Армении не оказывают какого-либо давления на ЕСПЧ
|Бывший американский посредник Минской группы ОБСЕ видит динамику в переговорах по Карабаху
|Артак Зейналян: Амнистия не коснется тех членов "Сасна Црер", против освобождения которых выступают потерпевшие
|Взгляд из Москвы: Сирийская миссия Армении – очередной пример успешного внешнеполитического маневрирования Никола Пашиняна
|Прогноз: Отсутствие Карабаха за столом переговоров – залог многолетнего сохранения статус-кво
|При поддержке Ардшинбанка в Академическом театре оперы и балета состоится премьера оперы Моцарта <Волшебная флейта>
|Кремль: Вакуума в оперативном руководстве ОДКБ из-за разногласий по избранию нового генсека организации нет
|Армения гармонизирует систему мониторинга лесов
|Чарльз Лонсдейл: В последнее время появились надежды на позитивную динамику в урегулировании карабахского конфликта
|Французский альпинист попал под лавину в горах Армении
|Военнослужащие подразделения РЭБ российской военной базы в горах Армении провели подавление системы связи условного противника
|22 февраля будет временно закрыта автомобильная дорога, ведущая в Грузию
|Глава МИД Армении провел переговоры с министром обороны Грузии
|В Ашхабаде пройдет заседание армяно-туркменской межправкомиссии
|В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги
|Beeline объявляет о старте набора заявок на третий инкубационный этап в Beeline Startup Incubator
|"Ъ": ОДКБ на ближайший год может остаться без полноценного генсека "из-за неуступчивости" Пашиняна
|Генштаб об уничтожении армянского БПЛА: На границе спокойно, и никаких инцидентов, заслуживающих внимания нет
|Тоноян: Армянские специалисты направились в Алеппо для участия в гуманитарных миссиях
|Тоноян: Российское присутствие в кавказском регионе коллективной безопасности является важнейшим сдерживающим фактором
|Ватикан обещает бороться с педофилами
|В Германии первыми взялись за "Русскую прачечную"
|План Корбина или "жёсткий брексит" Мэй
|Грузия готова продолжать эффективное сотрудничество с Арменией в оборонной сфере
|Артур Ванецян: За время своего президентства Роберт Кочарян сделал много положительного
|Баграт Енгибарян выступил спикером обсуждений на платформе Starthub Offline
|Туркменистан ориентирован на диверсификацию нефтегазового сектора
|Араик Арутюнян: Oтставкa ректора ЕГУ - необходимость
|Глава СНБ Армении не исключил, что снова будет допрошен по уголовному делу в рамках известной "прослушки"
|СНБ: Уголовное дело в отношении экс-главы армянской таможни все еще на этапе предварительного следствия
|Директор общеобразовательной школы Зорашена обвиняется в присвоении 16 млн драм
|Глава СНБ Армении считает, что угрозы в отношении его самого и премьер-министра не прекратятся
|В ОБСЕ надеются увидеть прогресс в переговорном процессе по мирному урегулированию карабахского конфликта
|СНБ Армении нe скована личностями при проведении соответствующих проверок
|АНК призывает всех граждан Армении принять участие в шествии, которое намерен провести премьер-министр Пашинян 1 марта
|Артур Ванецян: Презумпция невиновности в отношении Седрака Кочаряна не была нарушена
|В Армении судьи будут включены в программу социального пакета
|Директор СНБ Армении знает местонахождение объявленного в розыск Левона Саргсяна
|Арарат Мирзоян и Шомби Шарп обсудили песрспективы сотрудничества
|Турция проводит масштабные военные учения на границе с Арменией
|Прогноз: Содержательные переговоры могут возобновиться лишь после согласования Ереваном и Баку взаимоприемлемой формулы участия в них арцахцев
|В Армии обороны Арцаха не подтвердили информацию МО Азербайджана об уничтожении армянского беспилотника
|Вопросами поставок продовольствия для нужд вооруженных сил Армении будут заниматься частные компании
|Прогноз: Участие европейских военных в формировании зоны безопасности в Сирии маловероятно
|Вскоре станет известна судьба $30 млн., принадлежащих Александру Саргсяну, на которые еще 9 июля 2018 года был наложен арест
|В СНБ Армении выявили очередной случай злоупотребления должностным лицом своих полномочий
|Министерство охраны природы Армении ведет переговоры с Европейским Союзом на предмет привлечения гранта в 5 млн евро на решение проблем хвостохранилищ
|Европейский Союз предоставит Армении грант в 31,2 млн евро на реализацию программы "ЕС - Армении. Территориальное развитие"
|Нежелание Баку делать “смелые шаги” может означать выбор в пользу сохранения статус-кво, а не окончательного мира
|Париж: Сен-Жермен-де-Пре, Нотр-Дам де Пари и праздник любви
|Андрей Пятахин: В основе подхода корпоративной социальной ответственности Beeline лежит цифровое образование и развитие экосистемы стартапов
|Колоссальный запас легитимности не помог Николу Пашиняну избежать многолетней зависимости от Москвы
|Франция: фейк-новости и законы, обыски и «желе-жоны»
|Карабахское уравнение. Почему мир, а не война?
|Предпосылок к неким шагам Армении в вопросе Карабаха в отрыве от “исторических предрассудков” пока что нет
|Томас де Ваал: Карабахский процесс очень далек от переговоров по Кипру, Приднестровью и даже восточной Украине
|Эдуард Абрамян: Лишившись присутствия в Армении, Россия окончательно утеряет возможность доминирования на Кавказе
|Искоренение карабахского конфликта и, соответственно, влияния России - прямой путь инвестициям США в Армению и Азербайджан
|Эксперт: Мировые экономические тенденции не создают предпосылок для привлечения большого объема инвестиций в Армению
|Сергей Валько: Клиенты ЮКЖД голосуют своим участием
|Манвел Саргсян: В Армении произошел слом олигархических порядков, однако угроза возврата к авторитаризму сохраняется (видео)
|Армения 2018-2023. Поствыборные сценарии развития
|Константин Божанов: Я состою в сложных отношениях со своими фильмами
|Ваган Вардапетян: Меня беспокоит отсутствие идей, свободной мысли, причем, далеко не только в кабинетах власти
|Владимир Евсеев: Россия должна проявить инициативу и поднять вопрос по пересмотру номенклатуры проставок вооружения в зону карабахского конфликта
|Эксперт: Шансы оказаться в армянском парламенте имеют лишь четыре политические силы
|Виктор Надеин-Раевский: Народ Азербайджана не готов к осознанию ошибок прошлого (video)
|Александр Крылов: Сторонники превращения ОДКБ во влиятельную организацию заинтересованы в скорейшем преодолении "казуса Хачатурова"
|Посол Японии: У вашего народа особая генетика, поразительные качества стойкости и оптимизма
|Асаф Гаджиев: Если формат Минской группы ОБСЕ не приносит результатов, то следует искать альтернативные решения карабахского вопроса
|Болот Отунбаев: Сотрудничество между Кыргызстаном и Арменией будет активно развиваться на благо наших народов
|Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
|Ариэль Коэн : США решительно воспрепятствуют нарушению санкционного режима в отношении Ирана Арменией, Грузией и Азербайджаном
|Жирайр Сефилян: Прагматизм “Сасна црер” в работе на будущее
|Ответы на вопросы Москвы поступят лишь после того, как будет покончено с “наследством” Сержа Саргсяна
|Теван Погосян: На преодоление стоящих перед Арменией вызовов не направлены действия ни одной из политических сил
|Степан Сафарян: Поход ва-банк абсолютно бесперспективен для парламентских сил
|Рачья Арзуманян: Диапазон будущих армянских политических партий XXI века будет опираться на национальные интересы
|Ален Симонян: Объявлен конкурс на лучший текст для нового гимна Армении
|Прогноз: Реальность натовским перспективам Армении способна придать лишь сдача Карабаха Азербайджану
|Инесса Габаян освобождена от должности председателя Комитета водного хозяйства Армении
|При правительстве Армении создается банк кадров
|Армения проголосовала против обновленной версии украинской резолюции по Крыму
|Спец докладчик ООН не усмотрел давления на активистов, выступающих против эксплуатации Амулсарского месторождения
|Степанакерт: Ожидания Болтона относительно урегулирования азербайджано- карабахского конфликта не реалистичны в силу ряда причин
|Посол Великобритании: Надеемся, что на этих выборах не будет ненависти и ксенофобии, что можно было наблюдать в прошлом
|Армен Саркисян в Париже встретился с главным партнером форума Summit of Minds
|Активисты гражданского движения во имя спасения Караунджа обратились с открытым письмом к Николу Пашиняну
|В центре Еревана прошел митинг против форума ЛГБТ
|Еркир Цирани: Айк Марутян назначил своим главным советником человека, который участвовал в грабеже и незаконных действиях прежней власти
|В Астане состоялась презентация первой газеты на латинской графике
|ОО <Международное гуманитарное развитие> рассекретило организаторов международного ЛГБТ-форума в Армении
|Мхитар Аветисян: Деятельность "Сасна црер" будет направлена на де-юре присоединение Арцаха к Армении
|Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
|Болтон предостерег Армению от возможной военной вовлеченности в сирийский кризис
|Следственный комитет Армении устанавливает личность найденной сегодня под мостом в Давидашене женщины
|Баку призвал власти Армении предпринять реальные шаги для урегулирования карабахского конфликта
|Болтон: Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907- й поправки
|Обнародован законопроект об амнистии: Члены группы "Сасна Црер" будут амнистированы, если потерпевшие не будут возражать
|Ваге Григорян: Армен Саркисян является нелегитимным президентом
|Пашинян представителям армянской общины Ливана: я с трудом могу представить решение карабахского вопроса без уточнения статуса Арцаха
|РПА опровергает слухи о принятии решения относительно участия в декабрьских выборах и подготовке пропорционального списка к ним
|Посол Чехии: Вопрос возвращения территорий вокруг Нагорного Карабаха входит в повестку Мадридских принципов
|Новым художественным руководителем Ереванского русского драматического театра им.Станиславского назначен Карен Нерсисян
|Миллз: У демократии в Армении блестящее будущее
|Макрон: Азнавур был армянином, который полностью признавал то огромное преступление, жертвой которого был он сам - это геноцид
|Айк Марутян: В первую очередь, я намерен решить проблему, связанную с вывозом мусора
|Пашинян: Все те, кто попытаются игнорировать закон, мнение и требование народа, окажутся на "свалке истории"