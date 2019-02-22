Пятница, 22 Февраля 2019 15:21

АрмИнфо. Вакуума в оперативном руководстве ОДКБ из-за разногласий по избранию нового генерального секретаря организации нет. Об этом сегодня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о существующих дискуссиях вокруг согласования нового секретаря организации.

"Ни в Кремле, ни среди других членов ОДКБ никакой фрустрации не испытывают, и никакого вакуума руководства в ОДКБ нет. Потому что, вы знаете, там работает исполняющий обязанности генсека, который будет исполнять обязанности. Это человек не чужой, который будет исполнять свои обязанности до того, как ситуация с новым генеральным секретарем прояснится", - сказал Песков, при этом подтвердив, что действительно есть некоторые разногласия среди членов, которые в настоящий момент урегулируются. По его словам, этот процесс продолжается.

Отметим, что "Ъ" со ссылкой на свои источники сообщил, что ОДКБ на ближайший год может остаться без полноценного генсека, указывая на то, что назначение на этот пост главы Совбеза Белоруссии Станислава Зася затягивается "из-за неуступчивости премьера Армении Никола Пашиняна, рассчитывавшего утвердить своего кандидата".

Издание также констатировало, что в ОДКБ смирились с тем, что из-за позиции Армении в организации еще год не будет полноценного генерального секретаря, обязанности которого продолжит исполнять представитель РФ Валерий Семериков. "Исходим из того, что до начала 2020 года руководить ОДКБ будет и. о. генсека",- говорит информированный источник "Ъ" в МИД РФ.

Напомним, что представитель Армении Юрий Хачатуров, занимавший ранее пост генсека ОДКБ, был освобожден от должности, исполняющим обязанности стал его заместитель Валерий Семериков. Армянские следователи предъявили Хачатурову обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд освободил Хачатурова под залог. После этого Армения предложила странам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря организации.

После разразившегося в организации скандала, Беларусь выдвинула кандидатуру Станислава Зася на пост Генсека ОДКБ. В конце прошлого года главы пяти из шести государств, входящих в блок (члены ОДКБ - это Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) одобрили кандидатуру Зася после встречи с ним.

Меж тем, официальный Ереван пока не называет сроков возможной встречи Пашиняна с Засем.