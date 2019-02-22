Пятница, 22 Февраля 2019 15:18

АрмИнфо.Армения гармонизирует систему мониторинга лесов. Об этом говорилось на семинаре, организованном в Ереване Евразийской экономической комиссий, ООН и ФАО, в котором приняли участие более 30 национальных экспертов.

Как отмечалось на семинаре, в последние годы в Армении произошли серьезные структурные изменения, которые затронули лесной сектор. Леса, которые раньше находились под эгидой Министерства сельского хозяйства, теперь находятся в ведении Министерства охраны природы - вместе с вопросами, посвященными сохранению окружающей среды.

Эти изменения, отмечали участники мероприятия, позволяют создать гармонизированную и более эффективную систему мониторинга и управления лесами, а также создают импульс для завершения разработки на национальном уровне набора критериев и показателей для устойчивого лесопользования. Этот набор, который был разработан в последние годы при участии многих заинтересованных сторон, затрагивает связанные с лесами темы, такие как площадь лесов, биологическое разнообразие, социально-экономические последствия, производительные и защитные функции.

С помощью набора можно прозрачно оценить прогресс Армении в достижении национальных целей в области лесного хозяйства, включая сокращение незаконных рубок и защиту лесов и лесных земель, и, таким образом, поддержать разработку политики на основе фактических данных. Набор критериев и показателей также может способствовать разработке новой национальной лесной программы.

Армения является частью проекта "Система отчетности для устойчивого управления лесами на Кавказе и в Центральной Азии", финансируемого Счетом развития Организации Объединенных Наций (СР ООН), который поддерживает несколько стран в данном процессе.

"Результаты этого семинара могут внести существенный вклад в те позитивные изменения, которые произошли в Армении с целью повышения подотчетности и прозрачности в лесном секторе", - сказал заместитель председателя Лесного комитета Министерства охраны природы РА Ваге Мацакян. В 2017 году Армения ратифицировала Парижское соглашение, взяв на себя обязательство, среди прочего, увеличить к 2050 году свой лесной покров до 20,1%.

В течение нескольких лет технологии дистанционного зондирования использовались для мониторинга лесов в Армении. В результате информация о лесах регулярно обновляется и становится доступной, что позволяет делать выводы об исторической ситуации с лесами в стране. Эта информация используется, в частности, для мониторинга и управления лесными пожарами и изменениями в лесных районах, состояния экосистем.

"Крайне важно создать функционирующую систему мониторинга лесов, которая позволила бы оценивать ход и качество восстановительных работ", - сказал заместитель руководителя Секции ЕЭКООН/ФАО по лесному хозяйству и лесоматериалам Экрем Язычи Разрабатывая набор критериев и показателей на национальном уровне, Республика Армения следует примерно 23 странам, которые уже используют этот подход, что обещает улучшить диалог и коммуникацию по вопросам устойчивого лесопользования.