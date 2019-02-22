Пятница, 22 Февраля 2019 15:10

АрмИнфо.В последнее время появились надежды на позитивную динамику в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Об этом сказал заместитель директора Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ Чарльз Лонсдейл в ходе зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене.

"Мы следим за развитием событий в нагорно-карабахском конфликте, урегулированием которого занимается Минская группа ОБСЕ. В последнее время появились некоторые надежды на позитивную динамику после регулярных встреч министров иностранных дел и неформальных встреч gрезидента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна", - сказал он, передает Trend.

Отмечая приверженность сторон конкретным мерам по подготовке своего населения к миру, Лонсдейл выразил готовность обеспечить поддержку этому процессу, если стороны будут в этом заинтересованы. "Но мы напрямую не вовлечены в работу сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - резюмировал Лонсдейл