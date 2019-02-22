Пятница, 22 Февраля 2019 14:08

АрмИнфо.Французский альпинист попал под лавину в горах Армении. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МЧС Армении, 22 февраля около 11 часов по местному времени поступил сигнал о том, что пятеро альпинистов (граждане Франции) отправились на гору, прилегающую к одному из отелей недалеко от зоны отдыха в Агверане Котайкской области РА.

"Пока еще по невыясненным обстоятельствам, один из альпинистов попал под лавину. Друзья своими силами смогли его вытащить из-под снежного завала, однако пострадавший потерял сознание", - сообщили в ведомстве, добавив, что на помощь альпинистам выдвинулся отряд спасателей.

В МЧС обещали также предоставить дополнительную информацию по этому инциденту.